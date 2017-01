Semne că e disponibil şi că poate fi cucerit. Află secretele!

Semne că e disponibil și că poate fi cucerit. Află secretele!

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este frumușel, șarmant și te cucerește cu un singur zâmbet, dar oare este disponibil pentru o relație? Nimic nu este mai dezamăgitor decât să pui ochii pe un bărbat sexy, să flirtezi cu el și peste câteva momente să-ți dai seama că are o parteneră. Cu siguranță ți-ai dori să te faci mică, mică și să dispari din raza lor vizuală cât mai repede. Din fericire, de acum înainte nu ar trebui să mai treci prin astfel de situații stânjenitoare. Descoperă ce semne trădează disponibilitatea sentimentală a unui bărbat și acționează „la sigur”.Îți răspunde la flirturiÎn momentul în care întâlnești un bărbat atrăgător și te gândești că l-ai vrea pentru tine, este bine să îl cucerești treptat, pentru a avea timp să îți dai seama dacă situația este în avantajul tău sau dacă este mai bine să renunți la planurile tale. Flirtează subtil cu el și vezi dacă îți răspunde cu aceeași monedă.În general, bărbații nu așteaptă ca femeile să facă totul, așa că după ce îi arăți că ești interesată de el, va căuta noi modalități de a intra în grațiile tale. Mai exact, va flirta el cu tine. Acest semn îți arată că este disponibil și că vrea să te cunoască mai bine.Dar nu te baza doar pe acest semn, întrucât poate fi înșelător. Ai nevoie și de alte indicii pentru a-ți da seama dacă este disponibil și poate fi cucerit.Încearcă să atragă atenția asupra luiUn bărbat singur și disponibil va încerca întotdeauna să se facă remarcat, să iasă în evidență. Prin urmare, alege calea cea mai simplă de a intra in vizorul femeilor: apare în public cu o gașcă de prie-teni, râde zgomotos, face gesturi ample, își verifică des telefonul (pentru a lăsa impresia că este căutat) și întoarce capul după fiecare reprezentantă a sexului frumos.Se dichisește exageratParfumul lui se simte de la o poștă, părul este perfect aranjat cu gel, cămașa îi vine ca turnată, dar cu toate acestea bărbatul pe care ai pus ochii continuă să se dichisească. Își trece mereu degetele prin păr, își aranjează tacticos gulerul de la cămașă, duce des mâna la curea și își atinge fața. Această dorință exagerată de a arata impecabil este un semn că este singur, disponibil și gata să se lase cucerit. Nu ezita să-l abordezi.Se fâstâcește în fața taAnalizează cu atenție limbajul corpului unui bărbat. Dacă acesta se fâstâcește în prezența ta, are o voce înceată și răgușită, se bâlbâie, îi transpiră palmele, se înroșește, nu poate menține un contact vizual cu tine, nu își găsește locul pe scaun și face gesturi ușor stupide, este clar că este disponibil și dornic să fie cucerit. Este suficient să-i șoptești o vorbă la ureche și va fi topit după tine.(sursa:www.eva.ro)