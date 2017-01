Selecţie dură pentru pretendenţii la funcţia de primar

PRM anunță

Selecție dură pentru pretendenții la funcția de primar

Asemenea altor partide și PRM privește cu încredere spre alegerile locale de anul viitor. Și, așa cum era de așteptat, peremiștii își doresc mai mult decât au obținut la ultimele alegeri. În aceste condiții, deputatul PRM de Constanța Gelil Eserghep, membru în biroul permanent al partidului, ne-a declarat că va fi o selecție dură a candidaților pentru posturile de primari. Aceasta se va face la centru, unde pretendenții trebuie să convingă conducerea că sunt cei mai buni în cursa pentru primării. Conform lui Eserghep, candidații la primării vor fi alții decât cei care au mai candidat și au obținut, la precedentele alegeri, procente sub cota de 5% și sub cea înregistrată de partid. Cei care se vor înscrie în cursă trebuie să fie conștienți de răspunderea pe care și-o asumă, având în vedere că partidul le va cere socoteală în cazul în care vor obține rezultate sub media pe țară obținută de partid, sau mai mici chiar decât procentele de la alegerile anterioare. În ceea ce privește sondajele de opinie date publicității, Eserghep susține că nu crede în ele cu atât mai mult cu cât „toate sondajele au fost contrazise de dura realitate a alegerilor".