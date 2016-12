Secretul nebănuit al unei diete echilibrate

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu este vorba despre vreun ingredient minune, scump sau greu de găsit. Dimpotrivă, secretul unei diete echilibrate constă în introducerea în alimentație a uleiului de măsline de calitate, cu respectarea unor reguli.De ceva vreme încoace, auzim peste tot despre riscul crescut de obezitate și de problemele de sănătate care se asociază cu această afecțiune. Dar am mai auzit și că dietele câteodată nu dau rezultate, pot cauza creșteri în greutate sau pot fi chiar periculoase. Totuși, pe lista neagră a curelor de slăbire n-a plasat nimeni până acum Dieta Mediteraneeană, care pune accentul pe consumul de fructe, legume, nuci, cereale integrale, vin roșu, peste, cantități modeste de brânză, lactate și ulei de măsline. Această dietă echilibrată scade riscul cardiac, însă ingredientul cheie, uleiul de măsline, are multe alte beneficii.Beneficiile uleiului de măsline asupra sănătății. Uleiul de măsline e bogat în acizi grași monosaturati, ce scad nivelul colesterolului din sânge. Acești acizi sunt lăudați și pentru rolul lor de prevenire a a cancerului, a inflamatiilor, joacă un rol ajutător în alimentația diabeticilor și a persoanelor ce își doresc să piardă din greutate. Cercetările indică faptul că înlocuirea grăsimilor de alte genuri cu cele monosaturate (în special cu cele ce se regăsesc în uleiul de măsline), ajută oamenii să scape de kilogramele în plus fără alte restricții alimentare. De asemenea, grăsimile sănătoase te ajută să descompui grăsimile nesănătoase care se stochează în jurul taliei și a coapselor. Acest ulei magic e o sursă bogată de vitamina E, A și alți antioxidanți.Cum incluzi uleiul de măsline în alimentație. Păstrează la îndemână un vas opac cu ulei de măsline la temperatura camerei, să îl ai la îndemână de fiecare dată când crezi că s-ar alinia cu alimentele pe care le servești la masă. Uleiul de măsline la frigider devine solid, însă odată ce ajunge din nou la temperatura camerei își recăpăta culoarea și fluiditatea. Uleiul de măsline virgin și extravirgin sunt mult mai eficiente atunci când sunt folosite în feluri de mâncare ce nu necestita prăjire. Dacă totuși decizi să îl folosești la gătit, un indiciu că uleiul a expirat, deci nu-ți mai aduce nici un beneficiu, e că fumegă ușor în tigaie. De obicei, uleiul de măsline își pierde proprietățile atunci când e lăsat în lumină sau într-un dispozitiv fără dop. Pentru a te bucura de gustul și savoarea uleiului de măsline (implicit de managementul greutății), folosește-l pentru un plus de savoare în salate, paste sau legume sotate. Îl poți integra și în dressing-uri, sosuri, marinate, sau îl poți consuma pur și simplu cu pâine. Folosește ulei de măsline în loc de unt atunci când gătești cartofi sau legume. Sau îl poți utiliza chiar și îl loc de sos de pizza. Gustul său specific te va cuceri repede și, fără să-ți dai seama, îl vei încorpora în toate felurile preferate de mâncare.