Secretele bine… păzite ale unui job reuşit

Secretele bine… păzite ale unui job reușit

Ştire online publicată Joi, 27 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

„Secretul cel mai bine păzit e la vedere!” se spune atunci când vorbim despre comunicarea nonverbală. Fiecare gest e o trăire sau, mai bine zis, fiecare mișcare voluntară sau involuntară, pe care o facem, de la un simplu zâmbet și până la poziția corpului reflectă o stare interioară, o trăire ce reprezintă adevărată noastră intenție față de persoane sau situații. Potrivit Cariere.ro, viața de zi cu zi ne pune în situația de a ne educa sau de a ne antrena atât de bine exprimarea unor stări artificiale, în concordanță cu așteptările celorlalți, încât uităm a fi oameni! Ne temem să dăm frâu liber emoțiilor, să ne exprimăm necezurat adevăratele sentimente! Mimăm atât de bine zâmbetul încât, uneori, până și noi, ne lăsăm păcăliți de el. Ceea ce nu e neapărat rău. Dimpotrivă. Fake it till you make it ! spun americanii și nu întâmplător. Sunt situații, deloc puține la număr, când starea psihică și/ori fizică pe care le ai nu ți-ar aduce beneficii sau câștig de cauza. Întâlniri pentru care te-ai pregătit temeinic pot sfârși nefavorabil pentru ține, dacă nu reușești să-ți impui o anumită stare, să te mobilizezi fizic și mental pentru a obține rezultatul pe care l-ai așteptat.Make it till you become it! este următorul pas și înseamnă că ți-ai însușit atât de bine starea pe care ți-ai generat-o artificial, încât a ajuns să fie starea ta reală. Este o tactică verificată, iar rezultatele obținute prin tehnici de programare neuro-lingvistice, îți pot modifică stareaastfel încât orice interacțiune umană să fie o experiență ce merită trăită! Dacă totuși NLP-ul nu este un domeniu accesibil, comunicarea nonverbală îți vine în ajutor, oferindu-ți câteva repere despre cum poți să-ți adaptezi comportamentul sau discursul pentru a obține maximum dintr-o relaționare. 93% din procesul de comunicare este de natură nonverbală, iar conștientizarea anumitor aspecte îți poate aduce un real folos în orice relație interpersonală.Atrage și menține atenția! Unul dintre cele mai importante elemente într-o interacțiune este contactul vizual. Rolul privirii este de a atrage sau direcționa atenția, de a stabili raport între interlocutori și de a „ajusta” dinamică discursului.