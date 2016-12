Secrete pe care orice practicant de PR ar trebui să le afle

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O bună acoperire media poate face minuni pentru o nouă afacere mică. Dar multe startup-uri nu au un buget de publicitate, astfel că partea de relații publice va cădea în sarcina proprietarului. Iată câteva sfaturi recomandate de Cariere.ro, pentru a obține o bună vizibilitate și a mări șansele de a capta atenția în mass-media.Găsiți jurnaliștii potriviți!Pentru a atrage atenția oamenilor de media, ar trebui să acordați o atenție sporită asupra a ceea ce fac aceștia. Citiți ziarul local, urmăriți posturi de televiziune locale și ascultați posturile locale de radio. Intrați pe internet și căutați site-uri de nișă și publicații. Cine scrie sau vorbește despre lucruri similare cu produsul sau serviciul dumneavoastră? Murray Newlands explorează acest lucru în cadrul entrepreneur.com: "Când veți arăta că v-ați făcut timp pentru a înțelege la ceea ce se referă în general, arătați cât sunteți de serioși în a câștiga presa. Arătați, de asemenea, respect. Faceți cunoștință cu oamenii, nu cu posibilii cumpărători. Nimănui nu îi place să fie perceput ca un simplu cumpărător".Mesajul este cheia!Gândiți-vă la ceea ce face ca afacerea să fie diferită, chiar dacă nu este vorba despre o inovație copleșitoare! Dacă există evenimente care se referă la afacerea dumneavoastră - mai ales în cazul în care produsul sau serviciul poate acționa ca o soluție în aceste cazuri - ați putea avea o șansă mai bună de a atrage atenția. Așa cum scrie Jennifer Maloney pentru entrepreneur.com: "Care este filozofia dumneavoastră sau abordarea unică pentru rezolvarea problemei în piața în care vă desfășurați activitatea? Oferiți presei o perspectivă nouă. Fiți consecvent și vocal despre problemele de actualitate în spațiul dumneavoastră, care sunt deschise pentru dezbatere. Trageți o linie între experiențele anterioare și momentul în care vă aflați într-o poziție potrivită de a vă exprimă opiniile. Acest lucru vă poate deschide multe oportunități de leadership în presă, de care poate beneficia brand-ul dumnevoastră".Cum să ajungeți la locul potrivit!Afacerea poate fi incredibil de interesantă pentru familie și prieteni, dar nu la fel pentru jurnaliștii care văd sute de comunicate de presă, zilnic, în inboxul lor.. Direcția corectă și structura informației sunt foarte importante. Iată un exemplu: Undercover Tape, un adeziv mic, moale, care acoperă tag-uri de îmbrăcăminte și cusături care pot irita pielea. Într-un interviu cu thegrommet.com, cofondatorul Michelle Isrow descrie abordarea ei, care i-a adus menționarea produsului în Real Simple and Daily Candy: "A fost nevoie de aproximativ trei luni pentru a livra unde trebuia mesajul, de când am început! Am folosit termeni precum < rezolvare a problemelor> și . Am lucrat pentru a diferenția banda Undercover de alte produse, despre care reporterii auzeau zilnic. Trebuia să iasă în evidență! A fost un avantaj să avem un produs care este atât inovator, cât și cu multiple fațete și rezolva] o problemă. Am folosit de multe ori exemple legate de copii, astfel încât alți părinții să poată rezona și ei". Iar rezultatele nu s-au lăsat prea mult așteptate.