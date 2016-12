Secrete mici, dar esenţiale pentru reuşita oricărei diete

Secrete mici, dar esențiale pentru reușita oricărei diete

Ştire online publicată Vineri, 11 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O dietă nu înseamnă doar respectarea întocmai a unei liste de alimente permise, cu calorii calculate și răscalculate, ci și un ritmde viață echilibrat, un somn regulat sau privarea totală de anumite mâncăruri.În plus, afecțiuni ca hipotiroidia, unele boli ale rinichilor și ficatului determină ca dietele să nu funcționeze.Adeseori, auzim cum persoane care se angajează cu trup și suflet într-o dietă de slăbire se plâng că nu reușesc să scape de kilogra-mele în plus decât în foarte mică măsură. Specialiștii click.sanatate sunt de părere că nu e suficient să ții un regim ca la carte pentru a slăbi. Pentru reușita oricărei diete, există anumite lucruri din comportamentul tău pe care nu ai voie să le ignori. Iată câteva dintre cele mai importante:Control medical prealabilÎnainte de a se apuca de un regim de slăbit, orice femeie trebuie să treacă pe la medicul de familie, ca să fie sigură că nu are nicio problemă de sănătate. Altfel, nu numai că nu va avea rezultatele dorite, dar starea de sănătate se poate agrava. Printre afecțiunile care fac ca dietele să nu funcționeze se numără hipotiroidia, dar și unele boli ale rinichilor și ale ficatului.Hidratare corectă cu apăÎn timpul curei de slăbire, apa joacă un rol cheie. Dacă nu bei suficientă apă, riști să nu-ți duci la bun sfârșit lupta cu kilogramele în plus. Totul, din cauză că apa reglează toate funcțiile organis-mului și te ajută să elimini toxinele. Este indicat să bei cel puțin opt pahare de apă în fiecare zi.Uită de dulciuri!Unul dintre păcatele tuturor celor care țin o dietă sunt gustările „nevinovate” dintre mese. O felie de pizza, o prăjitură sau o înghețată și poți să-ți iei adio de la rezultate! Căci aceste mici plăceri au un conținut caloric ridicat.Ca să reziști tentației, asigură-te că ai ceva sănătos de mâncat la îndemână: un măr, o portocală sau un pahar de suc natural. În niciun caz nu apela la o băutură carbogazoasă, căci conține îndulcitori, un alt drum sigur către nereușita dietei!Micul dejun, cheia reușiteiAlimentele pe care le mănânci la micul dejun sunt transformate, în mare parte, în combustibil pentru activitățile din timpul zilei, de aceea nu sunt stocate de organism. Acestea furnizează energia necesară activității cotidiene, care, în general este mai susținută în cursul dimineții decât în a doua parte a zilei, de aceea micul dejun nu trebuie sărit.Nu mânca în grabă!Nici nu te-ai așezat bine la masă, că ai și înfulecat tot din farfurie, cu mare poftă. Nutriționiștii spun că acesta este dușmanul numărul unu al femeilor care țin un regim de slăbit. Pe lângă faptul că este nesănătos, căci poate favoriza apariția unor boli de stomac, duce și la o asimilare mai rapidă a caloriilor, chiar dacă mânânci hrană de dietă.Adu-ți aminte de aceste lucruri de fiecare dată când ești la masă și încearcă să mânânci mai încet, mestecând alimentele de cel puțin 20 de ori înainte să le înghiți. Senzația de sațietate se va instala mai repede.Așadar, respectând aceste reguli, simple în aparență, nutriționiștii ne asigură că visul de a avea talia dorită, în condițiile în care nu există probleme de sănătate, va putea fi îndeplinit fără probleme!