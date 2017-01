Seară magică dedicată micului vrăjitor Harry Potter pe faleza din Constanţa

Seară magică dedicată micului vrăjitor Harry Potter pe faleza din Constanța

Mâine, 25 iulie, de la ora 18, pe faleza Casino din Constanța are loc deschiderea oficială a Târgului de discount „Kilipirim - carte, muzică și film”. se va desfășura, în perioada 25 iulie - 15 august, pe faleza Cazino din Constanța. Târgul se va așeza timp de 22 zile în fața statuii lui Mihai Eminescu din Constanța și va aduce la malul mării o ofertă de peste 30.000 de cărți, muzică și film cu reduceri semnificative, potrivit organizatorilor. Târgul Kilipirim de la Constanța se va închide pe 15 august, de Ziua Marinei. Vineri, 27 iulie, de la ora 18.00, se va desfășura seara specială dedicată micului vrăjitor Harry Potter, seară ocazionată de lansarea ultimului volum din serie, „Harry Potter and the Deadly Hallows”. Astfel, celebrul volum se lansează și la Constanța, după ce în SUA, volumul a avut deja vânzări record, de 8,3 milioane de exemplare numai în primele 24 de ore de la lansarea mondială, a anunțat duminică editura americană Borders, potrivit AFP. Lanțul de librării WH Smith a vândut câte 15 cărți pe secundă în orele de după lansarea de vineri noaptea, de la 23.10 GMT. Cel mai important lanț de librării britanice, Waterstone’s, a vândut peste 100.000 de exemplare în două ore, iar lanțul de supermarketuri Asda, ce a vândut cartea la prețul record de cinci lire sterline (echivalentul 27,5 lei), în vreme ce prețul recomandat de editorul britanic este 17,99 (81 de lei), a epuizat jumătate din stocul de 250.000 de cărți între miezul nopții și ora locală 09.00, sâmbătă di-mineața. Ziarul britanic „The Independent” de duminică scria că aproximativ 20 de milioane de exemplare ale cărții s-au vândut în prima zi în întrega lume. Editura Bloomsbury a declarat că se așteaptă la vânzări de trei milioane de exemplare în primele 24 de ore în Marea Britanie, în timp ce Amazon.com a înregistrat pre-comenzi de alte trei milioane. Autoarea britanică J.K. Rowling a spus mereu că „Harry Potter and the Deathly Hallows” va pune punct seriei începute cu zece ani în urmă, chiar dacă n-a exclus posibilitatea apariției unui nou volum despre universul Potter. Printre evenimentele marca Kilipir de la Constanța se mai numără: sâmbătă, 28 iulie, ora 18.00, la apusul soarelui, editura Curtea Veche vă invită „La masă cu Jamie”, eveniment în cadrul căruia se vor prepara după rețetele cărții, delicatese culinare; sâmbătă, 4 august, de la ora 18.00, editura Humanitas lansează în cadrul târgului cărțile: „Orbitor. Aripa dreaptă“, de Mircea Cărtărescu, „Bazar bizar”, de Radu Paraschivescu, „Reality Game Show, de Anca Maria Moșora, și cele mai recente titluri din colecția „Raftul Denisei”. Duminică, 5 august, ora 10.00, editura Corint și „Spioanele“ vă invită la sesiune de autografe, face painting, petrecere cu baloane cadou și multe concursuri cu premii. Editura Nemira lansează sâmbătă, 11 august, ora 18.30, volumul „Dincolo de bine, dincoace de rău. Despre iubire”, în prezența autoarelor Aurora Liiceanu, Alice Năstase.Mâine, 25 iulie, de la ora 18, pe faleza Casino din Constanța are loc deschiderea oficială a Târgului de discount „Kilipirim - carte, muzică și film”. se va desfășura, în perioada 25 iulie - 15 august, pe faleza Cazino din Constanța. Târgul se va așeza timp de 22 zile în fața statuii lui Mihai Eminescu din Constanța și va aduce la malul mării o ofertă de peste 30.000 de cărți, muzică și film cu reduceri semnificative, potrivit organizatorilor. Târgul Kilipirim de la Constanța se va închide pe 15 august, de Ziua Marinei. Vineri, 27 iulie, de la ora 18.00, se va desfășura seara specială dedicată micului vrăjitor Harry Potter, seară ocazionată de lansarea ultimului volum din serie, „Harry Potter and the Deadly Hallows”. Astfel, celebrul volum se lansează și la Constanța, după ce în SUA, volumul a avut deja vânzări record, de 8,3 milioane de exemplare numai în primele 24 de ore de la lansarea mondială, a anunțat duminică editura americană Borders, potrivit AFP. Lanțul de librării WH Smith a vândut câte 15 cărți pe secundă în orele de după lansarea de vineri noaptea, de la 23.10 GMT. Cel mai important lanț de librării britanice, Waterstone’s, a vândut peste 100.000 de exemplare în două ore, iar lanțul de supermarketuri Asda, ce a vândut cartea la prețul record de cinci lire sterline (echivalentul 27,5 lei), în vreme ce prețul recomandat de editorul britanic este 17,99 (81 de lei), a epuizat jumătate din stocul de 250.000 de cărți între miezul nopții și ora locală 09.00, sâmbătă di-mineața. Ziarul britanic „The Independent” de duminică scria că aproximativ 20 de milioane de exemplare ale cărții s-au vândut în prima zi în întrega lume. Editura Bloomsbury a declarat că se așteaptă la vânzări de trei milioane de exemplare în primele 24 de ore în Marea Britanie, în timp ce Amazon.com a înregistrat pre-comenzi de alte trei milioane. Autoarea britanică J.K. Rowling a spus mereu că „Harry Potter and the Deathly Hallows” va pune punct seriei începute cu zece ani în urmă, chiar dacă n-a exclus posibilitatea apariției unui nou volum despre universul Potter. Printre evenimentele marca Kilipir de la Constanța se mai numără: sâmbătă, 28 iulie, ora 18.00, la apusul soarelui, editura Curtea Veche vă invită „La masă cu Jamie”, eveniment în cadrul căruia se vor prepara după rețetele cărții, delicatese culinare; sâmbătă, 4 august, de la ora 18.00, editura Humanitas lansează în cadrul târgului cărțile: „Orbitor. Aripa dreaptă“, de Mircea Cărtărescu, „Bazar bizar”, de Radu Paraschivescu, „Reality Game Show, de Anca Maria Moșora, și cele mai recente titluri din colecția „Raftul Denisei”. Duminică, 5 august, ora 10.00, editura Corint și „Spioanele“ vă invită la sesiune de autografe, face painting, petrecere cu baloane cadou și multe concursuri cu premii. Editura Nemira lansează sâmbătă, 11 august, ora 18.30, volumul „Dincolo de bine, dincoace de rău. Despre iubire”, în prezența autoarelor Aurora Liiceanu, Alice Năstase.