Se poate vorbi despre fericire la locul de muncă?

Ştire online publicată Joi, 06 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a avea succes, orice organizație are nevoie de angajați fideli. Oare o organizație care se bucură de succes este una în care angajatii sunt mai fericiți la locul de muncă decât alții?În literatura de specialitate, potrivit ejobs.ro, există puține studii referitoare la motivele care contribuie la fericirea, performanța, angajamentul față de organizație, rotația de personal și relația acestora în mediul IT, un mediu prin excelență supus schimbărilor, atât în ceea ce privește tehnologia cât și cunostințele. O înțelegere mai profundă a acestor variabile și a interacțiunilor dintre ele ar putea oferi cercetătorilor informații suplimentare în ceea ce privește factorii care determină rezultatele organizaționale. Iar un potential răspuns ar fi acela că angajații din domeniul IT caută un mediu în care să fie fericiți.De ce unii oameni se pot considera mai fericiți la locul de muncă decât alții? Deși decadele recente au adus multe răspunsuri la această întrebare, rata dezvoltarii soluțiilor la acestă problemă este mică. Psihologii din domeniul organizațional nu au excelat prin studiile despre fericire. Nu numai că au ignorat total acest termen, dar măsurătorile lor au fost fie despre aspectele negative (de exemplu stres sau surmenare) fie au fost prea limitate (de exemplu satisfacția postului). Aceste modele legate de posturi au exclus multe variabile importante, s-au concentrat pe aspecte mai înguste ale acestui domeniu.Fericirea este foarte semnificantă pentru noi, la modul personal și există o mare preocupare pentru fericirea angajaților noștri și pentru fericirea noastră. Cât despre importanța practică, acum există dovezi considerabile că fericirea este implicată într-o serie de comportamente – performanța în cadrul postului, rata demisiilor, absenteismul, comportamentul persoanelor și poate creativitatea.Este esențial să gândim în termeni de mai multe dimensiuni ale fericirii. Una din dimensiunile principale se întinde de la a te simți rău la a te simți bine. Alte dimenisiuni se întind de la depresie la entuziasm și de la anxietate la confort.Aceste dimensiuni diferite ale fericirii sunt legate de diferite variabile din aria noastră de interes. De exemplu, cerințele prea înalte în ceea ce privește un post sunt mai degrabă îndeaproape asociate cu nefericirea de tip anxiogen decât cu nefericirea de tip depresiv; oamenii aflați în poziții superioare sunt mai fericiți în termenii unei depresii scăzute dar mai putin fericiți în termenii unei anxietăți crescute .Conceptul de fericire. De asemenea, este esențial să distingem între diferitele preocupări legate de fericire și diferitele contexte. Conceptul de fericire, fără a avea un context este de notorietate globală pe când atunci când vorbim de fericire încadrată într-un context (de exemplu satisfacția postului), acoperă numai sentimentele legate de aceasta arie cum este cea a locului de muncă.Expansiunea economiei globale și continua evoluție tehnologică au făcut ca organizațiile să se confrunte cu o nevoie permanentă de schimbare, învațare și inovare. Datorită faptului că satisfacția (poate fericirea) persoanei care realizează sarcinile a devenit un factor esențial al creșterii productivității, ea s-a transformat în același timp într-o garanție a succesului organizației.