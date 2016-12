Se lucrează la Dusterul indian

Ştire online publicată Miercuri, 24 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Carosierul și designerul indian DC Design lucrează la un concept nou. Acesta are la bază actualul Dacia Duster, model căruia designerul încearcă să îi imprime un look futurist, cu lumini LED și o nouă grilă frontală, scrie automarket.ro.Dacia Duster și-a câștigat reputația de cel mai abordabil SUV, însă este și pe punctul de a servi drept inspirație pentru carosierul și studioul de design indian DC Design.Compania hindusă a publicat astăzi un teaser care anunță viitoarea creație a oamenilor săi de design. Conceptul are la bază actualul Duster, vândut sub logo-ul Renault în India. Scopul carosierului din Mumbai este acela de a oferi o reinterpretare futuristă a SUV-ului abordabil.