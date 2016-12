Se dă startul la mişcare, în Năvodari!

România Festival „Sport și Cultură Mână în Mână“

Se dă startul la mișcare, în Năvodari!

Turiști, pregătiți-vă de câteva zile de mișcare și distracție! În perioada 28 - 31 iulie, în Tabăra de copii și tineret a Complexului Năvodari, se desfășoară proiectul România Festival „Sport și Cultură Mână în Mână”, eveniment inițiat și organizat de Federația Română Sportul pentru Toți, sub patronajul Comitetului Olimpic Internațional, prin Solidaritatea Olimpică, în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.Iată și care este programul festivalului. În prima zi, vineri, 28 iulie, are loc, începând cu ora 20.30, festivitatea de deschidere ce constă într-un program artistic. Va fi o seară tradițională de dansuri și obiceiuri populare românești și ale altor naționalități.Pentru ziua a doua, 29 iulie, sunt programate diverse activități sportive, începând cu fotbal, volei, korfball și până la gimnastică aerobică pe plajă (tae-bo, aqua-gim etc) și sporturi individuale - înot, alergare, trânte, jocuri de mișcare. De asemenea, organizatorii s-au gândit și la activități sportiv-distractive pe echipe mixte - ștafete amuzante (cursa cu sacul, cursa găleților, cursa cu pahare în pasul piticului, cursa în trei picioare), leapșa etc.În ultima zi a festivalului, turiștii pot participa la un concurs de orientare pe plajă - „Găsește comoara piraților”. Fiecare echipă va primi câte un regulament pe baza căruia va trebui să găsească „comoara“ ascunsă pe plajă. De asemenea, nu putea lipsi un concurs de tir cu arcul.Festivalul se încheie cu premierea participanților, care are loc începând cu ora 20.30, atunci când va avea loc și festivitatea de închidere.v v vProiectul România Festival „Sport și Cultură Mână în Mână” are ca obiectiv promovarea sportului pentru toți, ca model de comunicare continuă între oameni și dezvoltarea atitudinilor, creativității și a încrederii de sine, a schimbului de bune practici între participanți, cât și respectul între generații.La gama variată de activități sportive și recreative care se desfășoară pe plajă, în cele trei zile ale festivalului, sunt așteptate să participe cât mai multe persoane aflate la odihnă în tabăra Năvodari, și nu numai, indiferent de vârstă, sex, etnie sau condiție socială.Cei care au un talent pentru muzică sau dans vor urca pe scena Teatrului de Vară din Năvodari.