Se cântă în engleză la un festival românesc

Cântăreața Luminița Anghel s-a înscris în concursul de creație a Festivalului „Mamaia" cu piesa „You took my soul" (muzica Andrei Kerestely), la care semnează versurile în limba engleză. Juriul i-a transmis artistei că „Mamaia" este un festival național, așa că melodia sa trebuie să conțină cel puțin o strofă în limba română pentru a putea fi acceptată. Cântăreața a convins juriul Festivalului „Mamaia", iar organizatorii au fost înțelegători: Anghel a intrat aseară în concurs cu o piesă cântată jumătate în engleză, jumătate în română. Și asta pentru că regulamentul este atât de general încât s-a uitat să se menționeze că la un festival de muzică ușoară românească este logic și normal să se cânte și să se compună în limba maternă. Un scandal marca „Mamaia" a mai avut loc cu puțin timp înainte de începerea festivalului, protagoniști fiind compozitorul Andrei Tudor și Mădălin Voicu, președintele juriului. Motivul a fost că piesa lui Tudor nu a fost acceptată în concurs; a obținut media 8,50 și nu s-a calificat în finală, clasându-se imediat sub ultimul finalist, care primise 8,60. Mădălin Voicu i-a acordat tânărului compozitor cea mai mică notă, 7. Președintele juriului a declarat că Andrei Tudor a mai câștigat la „Mamaia", de „n" ori, iar un compozitor nu se află în formă tot timpul.