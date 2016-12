Scapă de complexul de inferioritate

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte ca ceilalți să te aprecieze, trebuie să o faci tu însăți. Trebuie să te cunoști cu bune și cu rele și să îți accepți atât calitățile, cât și defectele. Nu te ajută cu nimic să fii modestă și să ții anumite talente sau abilități ascunse, la fel cum nici lauda de sine nu te ajută prea mult.Calitățile, cele mai importante. Dezvoltă-ți calitățile, pentru că te vor ajuta să evoluezi atât profesional, cât și în interacțiunile sociale. Vei căpăta mai multă încredere în tine și te vei simți în largul tău în mijlocul celorlalți.Dacă ai anumite defecte sau neajunsuri în ceea ce privește pregătirea sau chiar corpul tău, acestea pot fi remediate. Nu ești mulțumită de felul în care arăți? Fă sport sau îngrijește-te mai bine și lasă autocompătimirea. Nu ești destul de pricepută la job? Fă cursuri în particular pentru a scăpa de complexele de inferioritate.Nu te mai compara cu alții. Toți oamenii, fără excepție, sunt diferiți. Mai mult, nimeni nu este perfect! Chiar și oamenii pe care tu îi admiri și îi consideri modele demne de urmat au propriile nesiguranțe. În anumite privințe, și cei mai buni au complexe de inferioritate, oricât de greu îți este să crezi asta! Poate colega ta de la birou este o maestră în arta negocierilor și poate convinge pe oricine să facă așa cum vrea ea. În același timp, în afara sălilor de ședințe, nimeni nu se apropie de ea, pentru că este antipatică. Colega ta are probleme de integrare în colectiv și este complexată de asta, de aceea are mereu un aer dur.Cere ajutorul. Rolul prietenilor este de a te susține și de a-ți fi alături în momentele dificile. Oricât de greu ți-ar fi să recunoști că ai complexe de inferioritate, dacă îți păstrezi aceste impresii doar pentru tine, nu vei reuși în veci să le depășești. Așadar, alege pe cineva de încredere, care nu te va judeca, dar nici nu îți va oferi complimente gratuite, să te asculte și să te sfătuiască.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)