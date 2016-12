Sărbătoriţi Paştele printre gheţuri şi foc

Sărbătoriți Paștele printre ghețuri și foc

O foarte interesantă ofertă, care promite amintiri pentru o viață, de povestit și strănepoților, ni s-a părut petrecerea sărbătorilor de Paște în îndepărtata Islandă. La prețul de 1.497 euro se oferă excursii cu adevărat de vis. Da, știm, nu este la îndemâna oricui și de aceea v-am descris mai jos ineditul care se oferă de banii aceștia. Decolarea este programată de pe aeroportul Otopeni, miercuri, 20 aprilie, la ora 6, iar aterizarea la Reykjavik, în aceeași zi, la ora 15,10. Atenție, în preț nu este inclusă și taxa de aeroport și securitate, cam piperată, 250 euro de persoană. Cei aproape 1.500 de euro includ șase nopți de cazare în hotel de trei stele și mic dejun în fiecare dimineață plus trei prânzuri la pachet și un jeep cu șofer vorbitor de limbă engleză. Iată jurnalul de bord al celor cinci zile de aventură scandinavă: 21 aprilie În prima zi de, călătoria pornește spre sud estul orașului Reykjavik, spre frumoasa cascadă Seljalandsfoss, loc desăvârșit pentru fotografii ce „îmbătrânesc” dușmanii. Drumul continuă prin Valea Prosmork, înconjurată de munți, ghețari și râuri glaciare. Urmează o plimbare pe jos pentru bucuria ochilor și sufletului, continuată spre ghețarul Męrdalsjökull. Aici, sub crusta de gheață se află un vulcan activ, iar priveliștea îți taie respirația. Se poate vedea până la insulele Vestmannaeyjar, muntele Eyjafjöll și plajele cu nisip negru. Opțional, la Męrdalsjökull, se oferă și o plimbare de o oră cu snow mobilul. Dar opționalul costă, atenție! Ultima oprire înainte de a ajunge la hotel este la Skógarfoss, o impresionantă cădere de apă. 22 aprilie A doua zi este programată o urcare cu mașina pe spectaculoasele cărări ale muntelui Fjallabak, „în spatele munților” de unde se poate admira priveliștea încântătoare spre ghețarii Vatnajökull și Męrdalsjökull. Apoi, prin zona Landmannalaugar se trece spre zona vulcanică din interiorul insulei. Landmannalaugar este situat în valea dintre munți și câmpul de lavă Laugahraun. Aici vor putea fi descoperite privitorului izvoarele cu apă rece și caldă care creează mediul ideal pentru o plimbare. 23 aprilie A treia zi, traseul stabilit se îndreaptă spre Hekla, vulcanul cel mai activ al Islandei. După care se ajunge la Gullfoss, cea mai spectaculoasă cascadă a insulei, iar mai departe, la Geysir, celebrul izvor cu apă fierbinte. Atracția zonei este Stokkur, care erupe la fiecare 10 minute, iar coloana de apă poate ajunge la 20-30 metri înălțime. După prânz grupul se îndreaptă spre Parcul Național Thingvellir, locul unde a funcționat Parlamentul islandez între 930 – 1798. Tot aici este locul unde riftul nord atlantic împarte cele două conti-nente geologice, America de Nord și Eurasia. 24 aprilie Agenda zilei a patra. Cu câteva sute de ani în urmă, s-a întâmplat ca Ingolfur Arnarson, întemeietorul Islandei, să treacă prin apropierea unui golf înconjurat de munți. Impresionat de aburii care se ridicau în atmosferă, a decis să boteze locul Reykjavik sau „Golful care fumegă”. De altfel, vaporii și munții din apropiere au așezat localitatea în centrul multor povești și legende, explicate pe îndelete la Muzeul Saga, care prezintă insula dintr-o perspectivă istorică. Reykjavik a devenit, în ultimul secol, o parte vitală a Islandei, la fel ca soarele care uită să apună sau peisajele care par desprinse dintr-o altă lume. În anul 2000, așezarea a fost Capitala Culturală Europeană, o recunoaș-tere a vieții sale artistice efervescente. Galeriile de artă și filmul „Spectacolul vulcanilor”, care rulează periodic, sunt favoritele turiștilor. Orașul nu s-a schimbat prea mult de-acum opt-nouă ani, când, datorită petrecerilor nocturne, era considerat cel mai în vogă de pe bătrânul continent. Pentru această a patra zi de ședere în Peninsula Scandinavă, turiștilor li se oferă posibilitatea de a alege între două activități opționale. Fie un tur complet al orașului Reykjavik pentru a-i cunoaște istoria, ocazie cu care pot fi vizitate cele mai importante obiective din oraș: Perla, biserica Hallgrímskirkja, într-o călătorie cu autocarul și pe jos. Se poate ajunge la plaja termală Naut-hólsvík. Sau se poate explora lumea ascunsă de sub crusta de lavă de la Blue Mountains. Este o excursie pentru toată lumea, ce durează două-trei ore, într-o lume fantastică creată de scurgerile de lavă de-a lungul timpului. Cazare în Reykjavik. 25 aprilie A cincea zi, opțional, se poate pleca în căutarea balenelor timp de două ore și jumătate chiar trei ore și jumătate. Îmbarcarea se face în vechiul port din Reykjavik. Cel mai des sunt văzute balenele cu cocoașă, balenele Elding și Minke, dar și delfini. Există și o a doua variantă, respectiv o excursie spre Reykjanes. Pe drum, se pot vedea izvoare termale active, câmpuri de lavă, promontorii, se trece pe jos podul dintre plăcile tectonice Nord Americană și Eurasiatică. Vizită la Muzeul Codului și Víkingaheimar, pentru a privi de aproape nava vikingă Icelander. Ultima oprire este la Laguna Albastră, pentru înot și relaxare. Aventura descrisă mai sus este oferită de numeroase agenții de turism, unele oferind reduceri de 7% pentru înscrierile până la data de 15 aprilie.