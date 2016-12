Sărbători de iarnă, în spiritul riguroasei culturi germane

Ştire online publicată Luni, 08 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În acordurile tradiționalelor „Oh, Tannenbaum” și „Stille nicht”, pe versuri în limba lui Goethe și cu imagini ce poartă semnătura unor artiști în devenire, așa au intrat, și anul acesta, sărbătorile de iarnă în casa comunității germane din Constanța. Comunitatea germană din Constanța este una pe cât de mică pe atât de consolidată și, mai ales, omogenă. An de an, membrii ei marchează venirea sărbătorilor, în jurul bradului, alături de cei mai mici vorbitori de limbă germană (care nu sunt musai și de etnie germană), dar și în compania elevilor și studenților pregătiți la pian de conf. univ. dr. Luchian Ionescu. Nelipsită este, la fiecare eveniment al Forumului Democrat German din Constanța și expoziția de pictură organizată de elevi ai Colegiului Național de Artă „Regina Maria”. Anul acesta, spectacolul de sărbători a beneficiat și de o premieră: doamnele de la comunitate au pregătit un scurt moment coral… Sâmbătă dimineață, la sediul Forumului Democrat German din Constanța a avut loc spectacolul tradițional dedicat Sărbătorilor de iarnă. Deschiderea le-a aparținut copiilor de la Grădinița nr. 3, pregătiți de educator Magda Țeposu, membră la rândul ei a comunității. Cei mici se numără printre cei mai tineri vorbitori de limba germană și prieteni ai forumului, ei studiind limba lui Goethe, în ciuda faptului că nu au rădăcini germane. Au urmat recitalurile la pian susținute de doi elevi și o studentă, pregătiți toți trei de către conf. univ. dr. Luchian Io-nescu. Spectacolul a fost încheiat de câteva membre ale forumului care s-au constituit într-un cor și au readus în sufletele celor prezenți căldura sărbătorilor. Evenimentul a fost urmat de vernisajul expoziției de pictură. La sediul Forumului Democrat German din Constanța se află expuse, începând de sâmbătă, lucrările a cinci elevi din clasele a VI-a și a VII-a, pregătiți de profesor Laura Seniuc.