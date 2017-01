Samsung scoate pe piaţă cea mai mică imprimantă color laser

Samsung scoate pe piață cea mai mică imprimantă color laser

Samsung Electronics Co. Ltd., al doilea mare producător de imprimante cu laser din lume, anunță lansarea modelului CLP-350N, o imprimantă laser color din clasa compactă, cu design elegant, care oferă posibilități de tipărire rapidă, de înaltă calitate, color, foarte fiabile pentru companiile mici și mijlocii (IMM). CLP-350N este cea mai mică imprimantă laser color, având dimensiuni de numai 270 mm x 420 mm x 390 mm. Compatibilitatea și fiabilitatea sa o transformă în cea mai bună opțiune pentru micile întreprinderi care au cerere mare de printuri color. De asemenea, imprimanta CLP-350N oferă fiabilitate sporită și eficiență economică. Tonerul său asigură un număr mare de printuri: 4.000 pagini alb-negru și 2.000 pagini color, realizând importante economii de timp și bani pentru companie. Forma unică a recipientului de toner permite înlocuirea acestuia cu mare ușurință și la costuri foarte eficiente. Pentru a crește și mai mult nivelul de eficiență al imprimantei, modelul CLP-350N are capacitate de conectare în rețea, putând printa de la orice PC și menținând un nivel ridicat de viteză și confort în utilizare. Dimensiunile compacte ale modelului CLP-350N nu limitează și nu compromit calitatea printurilor. Având o rezoluție de 2400 x 600 dpi, imprimanta oferă printuri color de mare calitate, pentru profesioniști. Pentru a îmbunătăți nivelul de confort al utilizatorului, Samsung oferă o capacitate sporită pentru alimentarea cu hârtie - 250 coli suplimentare, dintr-o a doua casetă de alimentare, și o memorie adițională de 128MB.Samsung Electronics Co. Ltd., al doilea mare producător de imprimante cu laser din lume, anunță lansarea modelului CLP-350N, o imprimantă laser color din clasa compactă, cu design elegant, care oferă posibilități de tipărire rapidă, de înaltă calitate, color, foarte fiabile pentru companiile mici și mijlocii (IMM). CLP-350N este cea mai mică imprimantă laser color, având dimensiuni de numai 270 mm x 420 mm x 390 mm. Compatibilitatea și fiabilitatea sa o transformă în cea mai bună opțiune pentru micile întreprinderi care au cerere mare de printuri color. De asemenea, imprimanta CLP-350N oferă fiabilitate sporită și eficiență economică. Tonerul său asigură un număr mare de printuri: 4.000 pagini alb-negru și 2.000 pagini color, realizând importante economii de timp și bani pentru companie. Forma unică a recipientului de toner permite înlocuirea acestuia cu mare ușurință și la costuri foarte eficiente. Pentru a crește și mai mult nivelul de eficiență al imprimantei, modelul CLP-350N are capacitate de conectare în rețea, putând printa de la orice PC și menținând un nivel ridicat de viteză și confort în utilizare. Dimensiunile compacte ale modelului CLP-350N nu limitează și nu compromit calitatea printurilor. Având o rezoluție de 2400 x 600 dpi, imprimanta oferă printuri color de mare calitate, pentru profesioniști. Pentru a îmbunătăți nivelul de confort al utilizatorului, Samsung oferă o capacitate sporită pentru alimentarea cu hârtie - 250 coli suplimentare, dintr-o a doua casetă de alimentare, și o memorie adițională de 128MB.