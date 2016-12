Salvata de la moarte de pizza

O pensionara de 82 de ani, din Tennessee, este astazi in viata datorita unui mic moft culinar pe care si-l satisface de mai bine de trei ani si jumatate in fiecare dimineata, si anume sa-si comande pizza din acelasi loc, la aceeasi ora. De mai bine de trei ani si jumatate, octogenara Jean Wilson isi incepe ziua cu acelasi mic dejun: o pizza mare cu ardei si doua doze de cola dietetica, comandate telefonic la un fast-food din Tennessee. Cand, trei zile la rand, bunicuta in varsta de 82 de ani nu a mai sunat la restaurant, Susan Guy, angajata care se ocupa de preluarea comenzilor, a intrat in panica. Speriata ca s-a intamplat ceva rau cu Jean, Susan a dat o fuga pana la locuinta pensionarei, pe care a gasit-o ranita si aproape in stare de inconstienta in casa. Imediat, a chemat ambulanta, iar bunicuta a fost transportata de urgenta la spital, unde medicii i-au ingrijit ranile. In prezent, pensionara se simte mai bine, iar salvatoarea ei a devenit o adevarata celebritate pe plan local.