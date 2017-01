Salvamarii şi-au tras echipamente noi

Salvamarii și-au tras echipamente noi

România va aloca 50.000 USD pentru achiziționarea de skijet-uri pentru intervenție rapidă pe mare în caz de înec, bărci de salvare, planșe de salvare, centuri de salvare (plute), truse de prim ajutor, caiace speciale pentru patrulare, tărgi pentru imobilizarea coloanei vertebrale. De asemenea, pro-gramul, lansat ieri, la Hotelul Ibis, va include și o componentă edu-cațională și de informare pentru prevenirea accidentelor de înec. Această inițiativă se derulează sub umbrela „Parteneriat pentru viață", în colaborare cu ANSPSR - Asociația Națională a scafandrilor profesioniști și salvamarilor Constanța. Încheiat pe o perioadă de trei ani, acest parteneriat, după cum a declarat Gheorghe Oancea, președintele ANSPSR, are drept scop susținerea acțiunilor de salvare de vieți omenești în situații de urgență. Cu acest prilej, Gheorghe Oancea a tras un semnal de alarmă cu privire la lipsa unei legislații a salvamarilor, a măsurilor de protecție minime care trebuie luate nu numai pe mare, ci și pe lacuri, porturi turistice și chiar în Delta Dunării. „Stau ciorchine câte 30 de persoane pe un vaporaș de agrement care are o capacitate maximă de 20 de persoane, fără veste de salvare, fără nimic. Iar pe hidrobiciclete, la fel. Dăm semnale, dar nu îi pasă nimănui. Nu există nici control, nici reguli", a afirmat Oancea. În ceea ce privește situația salvamarilor, președintele ANSPSR a declarat că numărul celor care doresc această meserie se micșorează la începutul oricărui sezon, deși, de cu toamnă, începe o pregătire temeinică a lor cu instructori din Germania. Situația se datorează faptului că acești tineri sunt în majoritate studenți și se ocupă de activitățile de salvamar periodic. „Dar să știți că au dispărut salvamarii care dorm în bărci și plimbă fetele. Sunt copii foarte serioși care se luptă, din păcate, cu mentalitățile turiștilor. Tocmai de aceea am lansat și o campanie de educare a turiștilor cu privire la prevenirea accidentelor de înec", a concluzionat Oancea.