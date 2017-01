Salariul vedetei Top Gear, Jeremy Clarkson, micşorat cu 25%

Salariul vedetei Top Gear, Jeremy Clarkson, micșorat cu 25%

După ce postul BBC a anunțat că taie bugetul emisiunii Top Gear, prezentatorul Jeremy Clarkson mai primește o veste proastă: salariul îi va fi micșorat cu 25%, de la 2 la 1,5 milioane lire sterline pe an. Măsura face parte din planul de redresare a BBC, potrivit căruia toți angajații care câștigă anual mai mult de 100.000 lire sterline vor primi cu 25% mai puțin. În total, cheltuielile BBC vor fi reduse cu 20 milioane lire. Totuși, Clarkson va mai primi în plus 300.000 lire sterline pe an din vânzarea obiectelor promoționale. Potrivit ultimelor studii de audiență, emisiunea Top Gear este vizionată de 235 milioane telespectatori în fiecare săptămână.