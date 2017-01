S-au pus în vânzare biletele pentru festivalul Stufstock 5

Biletele pentru festivalul Stufstock 5, ce va avea loc în stațiunea Vama Veche între 16 și 19 august, s-au pus în vânzare, anunță organizatorii. Biletele, disponibile în rețeaua Bilet.ro (magazinele Flanco și Flamingo, magazinul Muzica, magazinele MusicShop și librăriile Libris), costă 25 de lei (pentru prima zi), 30 lei (pentru a doua zi), 50 lei (a treia zi) și 20 lei (ultima zi). Există și un abonament pentru întregul eveniment, ce costă 80 lei. Organizatorii au anunțat, inițial, că biletele vor fi puse în vânzare în 6 iulie. Biletele cumpărate online vor putea fi printate de fiecare cumpărător în parte, iar în cazul în care se va întâmpla ca același bilet să fie multiplicat, va intra primul venit, a declarat un reprezentant al Bilet.ro la o conferință de presă de la începutul lunii. Festivalul Stufstock 5 va debuta cu o seară hard & heavy, care va fi urmată de două seri de muzică alternativă și se va încheia cu o seară dedicată muzicii jazz și blues. În complexul Marina Park din stațiunea Vama Veche vor cânta trupe ca Bloodhound Gang (Marea Britanie), Dandy Warhols (SUA), Zdob și Zdub (Moldova), dar și Frafarello (Germania), Trigon (Moldova), The Last Hope (Ungaria), Sunshine (Cehia), Klimt 1918 (Italia), Alternosfera (Moldova) sau trupe românești ca Timpuri Noi sau Phoenix, O.C.S., Z.O.B., Kumm, Luna Amară, E.M.I.L. sau Altar. Pe lângă concertele pentru care se plătește bilet, în fiecare dimineață, vor avea loc, pe plaja din fața terasei Papa la Șoni, și concerte gratuite, ce vor începe, aproximativ, la ora 5.00. Vor cânta trupe românești ca Blanos Distrusos sau Bau, dar și Abdoulah Diabate (Mali), alături de Lucian Ban și Alex Harding (SUA) și DJ Silent Strike (România). Pentru ediția din acest an, organizatorii estimează 12.700 de spectatori. Anul trecut, la prima ediție a festivalului la care a existat bilet de intrare, au fost aproximativ 12.000 de oameni.