S-a dublat numărul copiilor proveniţi din sarcini multiple, cu defecte din naştere

S-a dublat numărul copiilor proveniți din sarcini multiple, cu defecte din naștere

Numărul copiilor proveniți din sarcini multiple (gemeni) ce prezintă defecte din naștere a devenit de două ori mai mare în țările europene, în ultimii 24 de ani.Cercetătorii care contribuie la BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynecology au folosit informațiile medicale de la peste 5,4 milioane de nașteri produse între 1984 și 2007, pentru a descoperi faptul că procentul copiilor care prezintă defecte congenitale a crescut de la 6 la fiecare 10.000 de nașteri multiple, la 11 la fiecare 10.000 de nașteri multiple.„Importanța acestei informații este una dublă. În primul rând, să ne asigurăm că mamele și copiii dispun de serviciile medicale de care au nevoie. În al doilea rând trebuie să înțelegem cauzele acestei creșteri”, a declarat prof. Helen Dolk de la Centre for Maternal Fetal and Infant Research din cadrul Universității din Ulster, Irlanda de Nord.Cea mai importantă creștere a fost identificată în cazul defectelor de naștere ce nu sunt provocate de anomalii cromozonale, așa cum ar fi deformațiile fizice - de la 6/10.000 de nașteri între 1985 și 1987, la 11/10.0000 de nașteri în 2007.Prin comparație cu sarcinile cu un singur copil, riscul de defecte de naștere este cu 27% mai mare în cazul sarcinilor multiple.O parte din această creștere poate fi pusă pe seama folosirii din ce în ce mai frecvente a tehnicilor de fertilizare in vitro.