Rusoaica Svetlana Kapanina, favorită la concursul de acrobaţii

Rusoaica Svetlana Kapanina, favorită la concursul de acrobații

Turiștii care se află pe litoral, în stațiunea Mamaia, vor avea parte de trei zile de competiții în acrobații aeriene. Concursul World Elite Aerobatic Formula se va desfășura în perioada 10-12 iulie, în zona Cazino din stațiunea Mamaia. La competiție vor participa opt piloți de renume național și mondial, printre care campionii din SUA, Spania, Marea Britanie, Ungaria, Germania, Franța și Elveția. De departe, vedeta acestui spectacol și favorita concursului este singura femeie pilot care are la activ șase titluri mondiale la acrobații aeriene și care reprezintă Rusia. Blonda Svetlana Kapanina are 40 de ani, este căsătorită și are doi copii, un băiat și o fetiță. Ea spune că, inițial, s-a apucat de parașutism deoarece îi place foarte mult sportul dar mai ales adrenalina de a fi în aer. Ulterior, a descoperit pilotajul și, deși considera că este o lume doar a bărbaților, a fost „dragoste la prima vedere”. De atunci, și-a dorit să ajungă cât mai sus și a reușit mai mult decât și-a propus. Acum, singura sa dorință este de a-și păstra titlul mondial. Cu toate acestea, rusoaica spune că familia este prioritară. Totuși, ea a recunoscut că de multe ori își ia copiii la antrenamente. Astfel, deși este mai mare, băiețelul ei care are șapte ani seamănă mai mult cu soțul fiind atras de artele marțiale. În schimb, fiica sa de numai cinci ani este foarte atrasă de avioane. „Prima dată s-a plimbat cu avionul atunci când era la mine în burtică. Deși nu prea aveam voie să pilotez pentru că eram gravidă, nu m-am putut stăpâni și am făcut prima plimbare în aer cu fiica mea” spune Svetlana.