Impresii de călătorie

Rumânski, de sărbători pe litoralul bulgăresc

Pe litoralul Mării Negre, dar dincolo de granița României, în Bulgaria, de Sfintele sărbători de Paște s-a vorbit românește. Parcă eram într-un soi de exod spre un tărâm cu oferte mai bune. Doar ambalate frumos, pentru că de fapt… Întrucât ne-am decis pe ultima sută de metri să petrecem Sfintele sărbători de Paște pe tărâm bulgăresc, am avut de ales din ceea ce mai rămăsese nemarcat SOLD Place prin ofertele agențiilor de turism. Ne-am oprit la oferta cu patru zile și trei nopți la hotel Melia Grande Hermitage din stațiunea Nisipurile de Aur, care a ajuns să coste pentru doi adulți și un copil aproape 400 de euro ALL INCLUSIVE. Chiar nu țineam să testăm cinci stele bulgărești, dar am fost avertizați că s-ar putea ca în celelalte hoteluri din Balcik sau Albena să dârdâim de frig în camere, fiind hoteluri mai vechi, de prin 1940… Asta nu înseamnă că am huzurit-o la Melia! Cu toate că din prima clipă am solicitat la recepție „multă căldură” ni s-a spus să stăm liniștiți că va fi bine. Și a fost… dar după ce am pus un pulover peste pijama! Am butonat aerul condiționat, am mai spus încă o dată la recepție și abia în ultima noapte am dormit… fără pulover. Trecând peste acest „amănunt”, trebuie remarcat faptul că litoralul bulgăresc, cel puțin la Nisipurile de Aur, este plin de verdeață, combinația deal înalt și Marea Neagră cristalină constituind motiv real de atracție pentru turiști. Că, în rest, aceleași tiribombe ca în Satul de vacanță, aceleași prețuri la paritatea leva-euro-leu, dacă nu chiar mai scump. Și, evident, un imens bazar, dar cu aceeași marfă și aceleași prețuri pe care le găsim la noi, eventual la piața Gorbaciov. Dar cu toate astea, rumânski par atrași ca fluturii de lampă! Prăpădul all inclusive Poate cea mai mare dezamăgire a acestui sejur a fost să con-statăm ce jaf și prăpăd pot face conaționalii noștri când au la dispoziție o linie de autoservire lungă de vreo 30 de metri cu mâncăruri foarte diversificate. Și asta cel mai lesne constatam după ce terminam de mâncat și vedeam cum au lăsat pe mese farfurii pline vârf cu mâncare. La acest capitol există două explicații: fie își supradimen-sionau foamea ori și-au zis că dacă tot au dat un ban să știe de ce. Motiv pentru care în ultima zi, gazdele noastre bulgare au pus la sectorul sucuri, vinuri și alte lichide păhărele de whisky. Rămânând la gazde, trebuie spus că am avut surpriza ca într-o dimineață să ne dispară de pe masă farfuriile neatinse, semn că la capitolul debarasare de cinci stele stau foarte bine… Cât despre baza de agrement, cu toate că pe site am citit că piscina are apă încălzită, aceasta a fost rece ca de la robinet, iar animatoarele de la clubul pentru copii mai au încă mult de învățat. La fel de surprinși am fost și de faptul că în noaptea de Înviere nu a existat niciun local în care să găsim câteva ouă colorate și niște cozonac pentru a cinsti cum se cuvine marea sărbătoare a Învierii. Mai ales că imediat lângă hotel există o bisericuță pe care rumânski au luat-o cu asalt în noaptea de 23 spre 24 aprilie pentru a striga în cor „Hristos a înviat! Adevărat a înviat!”. Dar cum acestea ar putea fi deja catalogate pretenții, am decis ca niciodată să nu mai plecăm de sărbători de acasă.