Roşii cu brânză: un meniu caloric. Cum facem să nu ne îngrăşăm?

Roșii cu brânză: un meniu caloric. Cum facem să nu ne îngrășăm?

Ştire online publicată Joi, 08 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Roșiile sunt extraordinare într-o cură de slăbire, scad pofta de mâncare diminuând nivelul de grelină, au un conținut mare de apă și fibre, iar din punct de vedere al caloriilor, o roșie medie are în jur de 20 de calorii.Dar, în combinație cu brânza ar putea aduce câteva kilograme în plus. Iată ce ne sfătuiește nutriționistul Mihaela Bilic.„Ce poate fi mai savuros, delicios și de sezon decât roșiile cu brânză… fără pâine, o să spuneți, ca să nu ne îngrașăm. Problema e că nu pâinea îngrașă (sau nu la fel de tare) precum brânza. Și când spun brânză, mă refer la orice tip de brânzeturi, indiferent de cât sunt de sărate: caș și telemea proaspătă, telemea veche (maturată), mozzarella, cașcavaluri, brânza de burduf sau frământată.Deși conține la fel de multe proteine ca și carnea și peștele, în brânzeturi avem de 3 ori mai multă grăsime. În plus, o felie de brânză de 100 g o mănânci într-o clipă, la carne e mai mult de mestecat. Apropo de gramaj, porția corectă de brânză e de 70 g, adică acele pachete ridicol de mici de la supermarket conțin 3 porții!!Unde sunt vremurile în care cumpărai brânza cu calupul? Acum asist la o adevărată conspirație a producătorilor, parcă și-au propus cu toții să ne învețe ce înseamnă porția corectă! O felie mare cât palma și groasă de un deget are DOAR 200 g și e prețios pusă într-un pachet individual tras în vid. Deja când găsești pachete de jumătate de kilogram se numește desfrâu.E spre binele nostru, credeți-mă! E ușor sa mănânci prea multă brânză dacă bucata e mare. Așa, cu pachetul mic, ești mai atent. Nu de alta, dar brânza nu e prietena siluetei, nu e un aliment de bază, care se mănâncă cu sutele de grame. Brânza e un răsfăț, un condiment, un ingredient al mâncării. Și da, puteti mânca fără grijă roșii cu brânză, cu condiția ca roșiile să ocupe 80% din farfuria voastră. Cu alte cuvinte puneți câteva cubulețe de brânză peste un castron de roșii. Și atenție la ulei, brânza are deja grăsimea inclusă!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.