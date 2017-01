Românii au construit cu 30% mai mult

Institutul Național de Statistică a anunțat că, în prima jumătate a acestui an, au fost finalizate lucrările la 7.238 de locuințe, cu 2.314 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, comparativ cu primele trei luni ale anului trecut, în primele șase luni din 2007 se înregistrează o creștere și în ceea ce privește numărul locuințelor realizate din fonduri private, până la 6.937, în timp ce numărul locuințele construite din fonduri publice a scăzut cu 147, până la 301 locuințe. Din numărul total de locuințe construite în perioada ianuarie – iunie 2007, peste 4.000 au fost ridicate în mediul urban și 3.196 în mediul rural. La 31 iunie, peste 110.00 de locuințe erau în curs de finalizare. De asemenea, lucrările de construcții au crescut în luna mai a acestui an, comparativ cu luna aprilie, cu 8,3% și cu 27,5%, față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică. În ultimele cinci luni, față de 2006, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 31,8%. Pe tipuri de construcții, comparativ cu luna aprilie, au crescut cu 16,3% construcțiile inginerești și cu 3% cele rezidențiale, în timp ce în cazul clădirilor nerezidențiale s-a înregistrat o scădere de 4,2%. Față de mai 2006, lucrările de construcții au înregistrat în termeni reali, o creștere de 30,6% la construcții inginerești, de 25,1% la clădiri nere-zidențiale și de 20,4% la clădiri rezidențiale.Institutul Național de Statistică a anunțat că, în prima jumătate a acestui an, au fost finalizate lucrările la 7.238 de locuințe, cu 2.314 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, comparativ cu primele trei luni ale anului trecut, în primele șase luni din 2007 se înregistrează o creștere și în ceea ce privește numărul locuințelor realizate din fonduri private, până la 6.937, în timp ce numărul locuințele construite din fonduri publice a scăzut cu 147, până la 301 locuințe. Din numărul total de locuințe construite în perioada ianuarie – iunie 2007, peste 4.000 au fost ridicate în mediul urban și 3.196 în mediul rural. La 31 iunie, peste 110.00 de locuințe erau în curs de finalizare. De asemenea, lucrările de construcții au crescut în luna mai a acestui an, comparativ cu luna aprilie, cu 8,3% și cu 27,5%, față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică. În ultimele cinci luni, față de 2006, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 31,8%. Pe tipuri de construcții, comparativ cu luna aprilie, au crescut cu 16,3% construcțiile inginerești și cu 3% cele rezidențiale, în timp ce în cazul clădirilor nerezidențiale s-a înregistrat o scădere de 4,2%. Față de mai 2006, lucrările de construcții au înregistrat în termeni reali, o creștere de 30,6% la construcții inginerești, de 25,1% la clădiri nere-zidențiale și de 20,4% la clădiri rezidențiale.