Romanian Horror

Câinele - bibelou, pescarul chinez, mileurile și coralii sunt deja obiecte legendare de amenajare a locuinței. Mult timp după revoluție, puteau fi găsite în aproape fiecare locuință, reprezentând singurele opțiuni de personalizare a sufrageriei de pe piață. Acum, lucrurile s-au mai schimbat. Curente decorative mai mult sau mai puțin penibile au intrat în țară și oricine are acum posibilitatea să își transforme casa într-o carieră de piatră fengșuistă, un sătuc de canibali sau un cavou „relaxant”. În mod paradoxal, deși tot românul susține că se bucură de viață, fascinația față de lucrurile morbide predomină în amenajarea caselor. Nu susțin că am intrat în toate casele din oraș, dar, cel puțin în magazinele de profil, găsești aproape întotdeauna cruci, clopote, lumânări, gong-uri și săbii de sacrificiu uman. Schimbarea este radicală, căci bibelourile de porțelan erau orientate mai mult spre partea însuflețită a materiei, de la câinii care te priveau tâmp din rafturi, la domnișoarele elegante, desprinse din romanele lui Fitzgerald. Oricum, decât să urmezi o temă anume și să te chinui ca idiotul să strângi câteva zeci de obiecte care să se potrivească la nivel spiritual unul cu celălalt, mai bine alegi ultima recomandare din manualul de amenajări interioare (:D), care spune să lași camera așa cum e, mobilată simplu și doar un singur obiect să fie special și să atragă în mod inexorabil atenția tuturor. Acest obiect poate fi o pană de pasărea paradisului, craniul unui necunoscut, chitara lui Hendrix sau colecția „Ci-reșarii”. Dacă aș avea bani, eu aș cumpăra tabloul „American Gothic”, al lui Grant Wood în imagine, care ar atrage cu siguranța privirile musafirilor de la pachetele goale de țigări aruncate pe jos și de la stratul fin de praf de pe fiecare suprafață plană.Câinele - bibelou, pescarul chinez, mileurile și coralii sunt deja obiecte legendare de amenajare a locuinței. Mult timp după revoluție, puteau fi găsite în aproape fiecare locuință, reprezentând singurele opțiuni de personalizare a sufrageriei de pe piață. Acum, lucrurile s-au mai schimbat. Curente decorative mai mult sau mai puțin penibile au intrat în țară și oricine are acum posibilitatea să își transforme casa într-o carieră de piatră fengșuistă, un sătuc de canibali sau un cavou „relaxant”. În mod paradoxal, deși tot românul susține că se bucură de viață, fascinația față de lucrurile morbide predomină în amenajarea caselor. Nu susțin că am intrat în toate casele din oraș, dar, cel puțin în magazinele de profil, găsești aproape întotdeauna cruci, clopote, lumânări, gong-uri și săbii de sacrificiu uman. Schimbarea este radicală, căci bibelourile de porțelan erau orientate mai mult spre partea însuflețită a materiei, de la câinii care te priveau tâmp din rafturi, la domnișoarele elegante, desprinse din romanele lui Fitzgerald. Oricum, decât să urmezi o temă anume și să te chinui ca idiotul să strângi câteva zeci de obiecte care să se potrivească la nivel spiritual unul cu celălalt, mai bine alegi ultima recomandare din manualul de amenajări interioare (:D), care spune să lași camera așa cum e, mobilată simplu și doar un singur obiect să fie special și să atragă în mod inexorabil atenția tuturor. Acest obiect poate fi o pană de pasărea paradisului, craniul unui necunoscut, chitara lui Hendrix sau colecția „Ci-reșarii”. Dacă aș avea bani, eu aș cumpăra tabloul „American Gothic”, al lui Grant Wood în imagine, care ar atrage cu siguranța privirile musafirilor de la pachetele goale de țigări aruncate pe jos și de la stratul fin de praf de pe fiecare suprafață plană.