Pentru copiii cu autism

România se luminează în albastru

În fiecare an, pe 2 aprilie, este celebrată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Anul acesta, ca recunoaștere a zilei în care au întâietate copiii care suferă de această teribilă boală, specialiștii și părinții copilașilor cu autism, se alătură campaniei globale „Light It Up Blue”. Astfel, România se va lumina, mâine, în albastru pentru a atrage atenția asupra suferinței acestor micuți. *** Aproape 4.000 de copii din țara noastră au fost diagnosticați cu autism și urmează o schemă de tratament. Însă, conform datelor din centrele de psihiatrie, numărul real al bolnavilor ar depăși 30.000. Numărul mic de copii care urmează un tratament este consecința a costurilor pentru terapii. Acestea pot ajunge la 1.500 de euro pe lună, bani nedecontați de casele de asigurări de sănătate.