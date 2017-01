România a luat Oscarul pentru turism

Ştire online publicată Joi, 03 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Campania „Romania the Land of Choice” poate spune că a dat roade. Ministrul Turismului, Elena Udrea, are de ce să se felicite. Țara noastră a primit premiul Golden Apple, echivalentul Oscarului pentru turism. În ultimii ani acest premiu a fost decernat unor locuri precum Sharm el Sheikh, Dubrovnik sau Turku. Trofeul este acordat de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor din Turism. Anul acesta pentru România constituie o premieră mondială, deoarece premiul a fost acordat pentru trei destinații turistice aparținând aceleiași țări. Mărginimea Sibiului, Biosfera Delta Dunării și Compania Blue Air au câștigat pentru România cele trei trofee. Delta Dunării este cea mai mare rezervație de ape din Europa și a primit titlul de rezervație a Biosferei în 1990 de la UNESCO, în timp ce Mărginimea Sibiului a fost numită cea mai romantică destinație de vacanță. Compania Blue Air a primit premiul pentru serviciile pe care le oferă.