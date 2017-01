România a lansat „Alianţa Civilizaţiilor”, o iniţiativă ONU de promovare

România a lansat „Alianța Civilizațiilor”, o inițiativă ONU de promovare

Ştire online publicată Luni, 24 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu câteva zile, Palatul Parlamentului a găzduit ceremonia de lansare, în România, a inițiativei ONU „Alianța Civilizațiilor”, eveniment care a marcat și Ziua Internațională a diversității culturale, sărbătorită în fiecare an, la nivel mondial, pe data de 21 mai. Lansarea „Alianței Civilizațiilor” a fost organizată de Ministerul Afacerilor Externe, cu spriji-nul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului și Programul ONU - PNUD în România. De menționat este că lucrările s-au derulat, așa cum se arată pe site-ul DRI, sub înaltul patronaj al președintelui Camerei Deputaților, Roberta Anastase. România devine astfel, prin „Alianța Civilizațiilor”, alături de circa alte 80 de state de pe toate continentele, parte a unui puzzle intercultural sau, altfel spus, a unui „uriaș exercițiu de comunicare între limbi, culturi și religii”. Eveni-mentul a adus în atenția a numeroase personalități politice, a reprezentanților instituțiilor, liderilor organizațiilor nonguvernamentale și ai minorităților naționale implicarea României și experiența sa în domeniul dialogului intercultural. Nu mai puțin important este că unul dintre obiectivele acestei inițiative a constat în creșterea vizibilității programului la nivel național, dar și în „lărgirea cadrului intern de dezbatere pe tema «Alianței»”. În acest sens, ideea potrivit căreia România are și capacitatea, dar și experiența de a se implica în acest program cu expertiza și autoritatea pe care le are în calitate de model regional și european a fost susținută de preșe-dintele Camerei Deputaților, dar și de vicepreședintele Senatului, Anca Boagiu, de secretarul de stat din MAE, Bogdan Aurescu și de președintele Comisiei per-manente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, Horea Dorin Uioreanu. La eveniment, au luat cuvântul, vorbind fiecare din perspectiva instituției pe care o conduce, coordonatorul național al „Alianței Civilizațiilor”, Petru Dumitriu, care este directorul general al Direcției Generale de Afaceri Multilaterale din MAE și moderatorul reuniunii, Attila Markó, secretar de stat în cadrul DRI din Guvernul României. Totodată, în cadrul lansării au vorbit și reprezentanții celor doi promotori la nivel mondial ai Alianței, anume Ayșe Sinirlioglu, ambasadorul Republicii Turcia la București, precum și Estanislao de Grandes Pascual, ambasadorul Spaniei în România. Constituirea, în România, a „Alianței Civilizațiilor” a suscitat și interesul unor reputați reprezentanți ai societății civile, iar aici trebuie menționați Mircea Toma, președinte al ActiveWatch, Agenția de Monitorizare a Presei, care a propus idei în vederea stimulării comunicării interculturale, dar și Rodica Precupețu, care a expus o serie de politici de promovare a dialogului intercultural, susținute de Departamentul pentru Relații Interetnice. Finalul evenimentului a fost marcat de un gest simbolic, anume semnarea, de către personalitățile prezente, în Carta „Alianței Civilizațiilor”, demers care semnifică un angajament comun „de promovare a diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase în România și în lume”. Nu în ultimul rând, așa cum se precizează pe site-ul DRI, o copie a documentului va fi trimisă Secretariatului „Alianței Civilizațiilor”, la sediul ONU din New York.