Rol într-un film Harry Potter, licitat pe Internet

Unul dintre milioanele de fani ai lui Harry Potter va primi de Crăciun un cadou unic: un rol de figurant în cea de-a șasea serie a francizei, „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, propus în cadrul unui concurs organizat pe MSN. Săptămânal, până pe 20 decembrie, pe portalul de internet http://harry-potter.uk.msn.com vor fi puse întrebări despre personajul creat de scriitoarea britanică J.K. Rowling. Câștigătorul concursului va primi drept cadou un rol de figurant în filmul „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, care se află în plin proces de producție. Lansarea filmului a fost prevăzută pentru noiembrie 2008. „Acest lucru va permite cuiva să-și realizeze un vis de Crăciun”, a explicat un responsabil al portalului MSN, Mike Lok. „Este inutil să spunem că ne așteptăm la o com-petiție aprigă”, a adăugat acesta. Primele cinci adaptări pentru marele ecran ale aventurilor tânărului vrăjitor au bătut toate recordurile de box office mondial, obținând încasări totale superioare celor 21 de filme „James Bond” sau celor șase episoade ale seriei „Războiul stelelor”.