Rodia - super-fructul bogat în vitamina C şi antioxidanţi

Pastila de natură

Rodia - super-fructul bogat în vitamina C și antioxidanți

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Are bobițe mici, roșii și acrișoare și mai este cunoscută și sub denumirea de super-fruct. Rodia este foarte indicată pentru copii, mai ales sub formă de suc. O singură rodie pe zi asigură 40% din doza zilnică recomandată de vitamina C, este bogată în acid folic și vitaminele A și E. Conține de trei ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu sau ceaiul verde. Este recomandat ca și femeile gravide să consume suc de rodii deoarece protejează creierul micuților de eventualele afecțiuni ce pot apărea din cauza proastei oxigenări sau a circulației sângelui necorespunzătoare, a demonstrat un studiu realizat de către Universitatea de Medicină St. Louis din Washington. Alte proprietăți medicale: se folosește împotriva diareii, reduce febra (în unele cazuri), rădăcina este folosită pentru combaterea paraziților intestinali (tenia), dar doar la indicația medicului. De asemenea, sucul de rodie mai are efecte benefice asupra fertilității, în menținerea tensiunii arteriale la cote normale, lupta împotriva cancerului.