Rodia sau „super fructul“ plin de vitamine

O singură rodie pe zi asigură 40% din doza zilnică recomandată de vitamina C pentru adulți, este bogată în acid folic și vitaminele A și E. Acest fruct conține de trei ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu sau ceaiul verde. are efecte anti-îmbătrânire, luptă împotriva apariției unor maladii ca Alzheimer, cancer, boli de inimă, artrite și chiar protejează creie-rul fătului. De aceea este recomandat ca femeile gravide să consume suc de rodii deoarece protejează creierul micuților de eventua-lele afecțiuni ce pot apărea din cauza proastei oxigenări sau a circulației sângelui necorespunzătoare, a demonstrat un studiu realizat de către Universitatea de Medicina St. Louis din Washington. Și pe deasupra are și proprietăți medicale: se folosește împotriva diareei, reduce febra ușoară, iar rădăcina poate fi fo-losită pentru combaterea paraziților intestinali cum ar fi tenia, dar doar la indicația medicului. Sucul de rodie mai și are efecte benefice asu-pra fertilității, menține tensiunea arterială, luptă împotriva cancerului de prostată, a osteoar-tritei și a hemoroizilor. Sursa CSID.