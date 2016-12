Ritmuri tribale în Satul de Vacanţă, cu Oscar Barros şi Itto Meza

Ritmuri tribale în Satul de Vacanță, cu Oscar Barros și Itto Meza

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Distracția în Satul de Vacanță continuă. Turiștii sunt invitați în fiecare seară, în intervalul19.00-22.30, să asculte muzică argentiniană și să danseze pe diverse stiluri ritmate tribale, interpretate de Oscar Barros și Itto Meza. Acest proiect a început în urmă cu 12 ani, inițial fiind cinci amerindieni care împărțeau aceleași gusturi muzicale, acum rămânând doar doi, Oscar și Itto. Aceștia încearcă să promoveze cultura poporului prin muzică și obiecte de artizanat, dar și prin costumele de proveniență amazoniană. Alături de cei doi cântăreți, de trei ani s-au alăturat Elena, Ana Maria și Adela, de care artiștii sunt mulțumiți. „Este al treilea an de când colaborăm cu fetele. În fiecare iarnă, facem trei luni de repetiție”, a declarat, pentru „Litoral”, Oscar Barros. Chiar dacă fetele nu studiază, la liceu, muzică sau dans, ele se sincronizează perfect cu muzica celor doi, care cred că „a fost o chemare la artă a fetelor”. Nu numai Constanța este încântată de muzica celor doi, ci întreaga țară, deoarece, din aprilie până în mai, au concerte în mai multe orașe ale României. „Îmi place ceea ce fac, i-am întâlnit în fiecare an aici. I-am văzut odată și în București”, a spus Cosmin Lucaci, un turist venit din București. „În fiecare an, ne reînnoim, promovăm elemente inedite, pentru că altfel lumea se plictisește”, adaugă Oscar. Alături de cele trei dansatoare, micile „domnișoare” încearcă să le imite pașii. În pauzele din timpul spectacolului, turiștii pot face fotografii, iar iubitorii genului pot achiziționa CD-uri cu muzica lor, pentru numai 20 de lei.Mădălina CIUPERCĂLoredana BRUMĂ