Rezervat acelora care urăsc modelele, artificialul şi platitudinile

Rezervat acelora care urăsc modelele, artificialul și platitudinile

La Aerodromul Tuzla este o forfotă continuă. Români, străini, pasionați sau nu de sporturi extreme, într-un sunet asurzitor de motoare, fiecare are câte ceva de făcut. La o masă mai retrasă se spun povești, întâmplări petrecute cu o zi înainte, când vântul, din ce în ce mai puternic în ultima vreme și venit pe neașteptate, făcuse ca parașutiștii să trăiască clipe de groază. Sau nu, chiar e un moment care le verifică tehnica și perspicacitatea. Asculți și te înfiori, asta în timp ce, la numai un metru lângă tine, un puști de liceu, care tocmai a dat o probă la examen, a venit să se arunce de la 2.000 m înălțime. Adi Constandache, instructorul aerodromului, vorbește la trei stații în același timp, din hangar mai ies la lumină aeronave zvelte, unele mai cochete ca altele. Ghid ne-a fost Elena Lăpădatu, cea care se ocupă de promovarea acestui spațiu al sporturilor extreme. Și ne-a spus clar, de la început, dinainte să ajungem la aerodrom: „este un loc rezervat numai acelora care urăsc modelele, artificialul și platitudinile”. La Tuzla vin din ce în ce mai mulți amatori de astfel de senzații, însă oferta aerodromului este mult mai bogată, cuprinzând chiar și taxi aerian, o nouă modă printre oamenii de afaceri care apelează la astfel de servicii de lux. Însă atracția sezonului este, fără îndoială, parașutismul, ca o distracție pe care nu o poți uita ușor, o amintire unicat de la mare. Ghidul nostru ne-a făcut instructajul din timp și am aflat că, pentru a trăi astfel de senzații la înălțime, nu este obligatoriu să ai permis de parașutist, vârsta minimă este de 16 ani, greutatea maximă 95 kg; este o jumătate de oră de pregătire la sol, doar atât, pentru că vorbim, în cazul de față, de un salt în tandem cu instructorul. Echipamentul este sofisticat la prima vedere, însă instructorul este lângă tine și știi că nu ai de ce să-ți faci mari probleme. Doar să nu stai rău cu inima, pentru că astfel de emoții îți pot crea palpitații. Numai simplu fapt că ești acolo, sus, deasupra tuturor, îți taie respi-rația. Sunt 43 de secunde de zbor aiurea, prin cer, o nebunie totală, când simți că tot sângele îți curge în călcâie; se deschide brusc parașuta și începe zborul lin. Simți că timpul s-a oprit în loc și ești buimac. Toată distracția asta costă 579 lei, iar dacă vrei să fii și filmat, mai dai 100 de lei. Iar dacă vrei să rămâi fidel nebuniei numite parașutism, poți să te apuci serios de cursuri, cu o parte teoretică și una practică, cu 25 de salturi. Tot la Tuzla, am aflat că se mai fac și cursuri de pilotaj, iar pentru cei care doar doresc să vadă litoralul de la înălțime, se poate apela la zborurile de agrement. Ni s-a spus că un punct de atracție este Delta, de acolo, de sus, este o frenezie verde de neimaginat. 