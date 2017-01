Rezervă-ţi un week-end pentru cel mai cunoscut festival al Deltei!

Rezervă-ți un week-end pentru cel mai cunoscut festival al Deltei!

În centrul localității Crișan, pe brațul Sulina, la kilometrul 47, în județul Tulcea, de zile bune a început febra pregătirilor pentru cel mai important, dar și cel mai mare festival de artă culinară ce are loc în Delta Dunării - „Festivalului Borșului de pește al Deltei Dunării”. Pe durata acestuia, 7 - 9 septembrie, vor fi organizate concursuri gastronomice pe bază de rețete tradiționale deltaice în cadrul cărora se vor întrece echipe de bucătari de pe întreg teritoriul Deltei. Concurenții își vor arăta măiestria în ale gătitului de preparate tradiționale specifice zonei pe parcursul a două manșe în prima zi, urmând ca, în cea de-a doua zi, să se decidă cine a gătit și servit cel mai bun borș de pește.Startul competiției gastronomice va avea loc sâmbătă, 7 septembrie 2013, la ora 12.00. În toate cele trei zile ale festivalului gurmanzii se vor bucura atât de produsele preparate în cadrul competiției, cât și de extraordinarul folclor prezentat de etniile Deltei.„Acest eveniment pune în valoare bogăția etnică și culturală a Dobrogei și oferă turiștilor posibilitatea de a descoperi Delta Dunării într-un mod cu totul inedit: printr-o serie de întreceri culinare de excepție! Asociația Litoral Delta-Dunării recomandă turiștilor, cu mare căldură, să participe la acest eveniment și să se bucure de tot ceea ce această destinație de diamant a României, Delta Dunării, are de oferit!”, a precizat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării.Organizatorii își doresc prin acest festival să dezvăluie latura culturală a oamenilor ce locuiesc acolo. „În cadrul acestui festival, fiind de altfel și prima ediție, ne dorim să arătăm publicului din România, și nu numai, cât de multe are de oferit Delta Dunării, pe lângă extraordinara biodiversitate. Vrem să dezvăluim latura culturală a oamenilor ce locuiesc aici”, a precizat Silviu Gheorghe, președintele ANTREC Tulcea.