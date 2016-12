Revansa lui Brabus

Ştire online publicată Miercuri, 08 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Poti sa privesti aceasta Tesla Roadster ca pe o masina electrica sport care si-a primit, in sfarsit, doza de ferocitate, dar cel mai corect ar fi sa iti imaginezi altceva. De exemplu, poti sa-ti induci starea ca vezi un Brabus care si-a dat seama in ceasul al 12-lea ca masinile sale nu faceau altceva decat sa muste din patura de ozon a planetei, mai ceva decat termitele. Ca si cum nu ar fi o masina destul de exclusivista, decapotabila electrica isi gaseste o noua identitate in mana germanilor obisnuiti, pana acum, doar cu Merc-uri uriase si greu de multumit. Citeste mai departe...