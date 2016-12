Replici pe care să nu le spui şefului tău

Replici pe care să nu le spui șefului tău

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă șeful tău e un tip cool, care spune glume bune și este înțelegător atunci când ai o urgență, nu înseamnă că poți să îi spui orice. Iată care sunt cele mai nepotrivite replici pe care i le poți da.„Nu am chef să lucrez eu la proiectul ăsta, nu poți să o rogi pe Maria?” Dacă nu ai un motiv întemeiat să îi spui asta, cum ar fi că lucrezi la un alt proiect și nu ai timp nici să respiri, nu e ok să refuzi o sarcină de serviciu.Dacă el ți-a repartizat ție sarcina înseamnă că tu ești persoana potrivită să o facă. În plus, probabil că Maria are și ea ceva de făcut, la fel de important.„Vaaaai, ce m-am plictisit azi la muncă!” Adevărul este că rutina te doboară psihic. Dar să spui că te-ai plictisit la muncă, nu e ok. Și ce dacă jobul tău constă în niște operațiuni standard sau ai avut zile mai libere, nu ai cum și de ce să te plictisești la muncă.Iar șeful cu siguranță că nu va aprecia să afle că te plătește să te plictisești. Dacă lași rutina să intervină când lucrezi, riști să faci greșeli și să te complaci în situațiile nepotrivite.„Nu pot să fac eu asta, nu intră în atribuțiile mele”. Astăzi bate vântul la locul de muncă și e o zi extra-busy, așa că superiorul tău îți repartizează niște sarcini care ți se par nepotrivite. Dacă ți se par peste nivelul tău de pregătire înseamnă că are încredere în tine că le vei rezolva în mod eficient.Dacă, însă, ți se par sub nivelul tău de pregătire, nu e ok să refuzi. Spiritul de echipă înseamnă adaptare la situație și improvizații uneori.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)