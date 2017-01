Remedii naturale împotriva transpiraţiei excesive

Remedii naturale împotriva transpirației excesive

Ştire online publicată Joi, 08 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Leacurile din farmacia naturii se dovedesc utile și în combaterea transpirației în exces, cu care avem mai mult de furcă în zilele de vară. Află ce aliați ai în combaterea acestei probleme.Frunzele de nuc. Substanțele active din frunzele de nuc pot înlătura mirosurile neplăcute date de transpirație, având și rol dezinfectant. Fierbe 300 g de frunze de nuc într-un litru de apă, un sfert de oră, iar după ce infuzia s-a răcit, toarn-o în apa de baie și stai în apă 15 minute. Nucul se poate administra și intern, sub formă de infuzie. Aceasta se prepară din 3 linguri de fructe uscate la o cană cu apă clocotită. Se consumă 3 linguri de ceai zilnic, după mesele principale.Oțetul de mere. Un truc la-ndemână pentru normalizarea pH-ului axilar constă în tamponarea subrațului cu o dischetă demachiantă înmuiată în oțet de mere. Pentru rezultate și mai bune, lasă la fiecare subsuoară discheta cu oțet timp de 10 de minute, după care clătești cu apă.Sucul de lămâie. Un alt remediu eficace contra mirosului neplăcut de transpirație este sucul de lămâie. Acest fruct conține substanțe active care anihilează aceste mirosuri. În fiecare dimi-neață, înmoaie o compresă în suc de lămâie și ține-o la subraț câteva secunde. Atenție! Nu folosi acest remediu dacă ai iritații pe piele la acest nivel.Sucul de roșii. Contra transpirației excesive ajută și sucul de roșii. Pentru acest lucru, se adaugă două căni cu suc de roșii în apa de baie sau se aplică acest suc la subraț și se lasă un sfert de oră, după care se clătește cu multă apă. Acest remediu trebuie aplicat timp de două săptămâni.Aloe vera. Această plantă are efect antiseptic și astringent, iar dacă este aplicată direct pe piele, aloe vera împiedică dezvoltarea bacteriilor responsabile de mirosul neplăcut și, în plus, echilibrează pH-ul pielii. Zdrobește o frunză de aloe, aplic-o la subraț și stai astfel cinci minute, după care clătești cu apă rece.Pătrunjelul. Clorofila din componența pătrunjelului sau a altor verdețuri ajută la neutralizarea mirosurilor neplăcute ale corpului. De aceea, consumă cât mai des pătrunjel, spanac și frunze de ceapă verde.(Sursa: www.clicksănătate.ro)