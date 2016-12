Reguli de bună purtare pentru şefi

1

Povest de Petre Ispirescu...

Foarte frumos,multora le place SF-ul sau chiar culoarea copilariei pierdute,ascultand povesti... Poate ca in tarile civilizate exista reguli civilizate,care se respecta,avand si o traditie in spate. Am dori chiar sa vedem cam cati manageri,cati sefi mari avem de dat ca exemple.As putea face pariu ca sunt foarte greu de depistat,cu atat mai mult cu cat si ei se feresc sa fie descoperiti,ca sa nu aiba neplaceri de la alti sefi,marlani.