Regula de patru zile în diversificarea alimentaţiei la bebeluşi

Regula de patru zile în diversificarea alimentației la bebeluși

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

1. Cum se aplica regula in alimentatia bebelusului?2. De ce 4 zile?3. Care este rolul regulii si cum functioneaza?4. Aspecte importante de care sa tii cont in regula de 4 zile5. De la ce varsta poti inceta sa mai aplici regula de 4 zile la copii?6. Care sunt simptomele alergiilor si cand trebuie sa mergi cu bebelusul la medic?Regula de 4 zile este o metoda simpla si la-ndemana pentru a depista alergiile si sensibilitatile copilului la anumite alimente cand incepi diversificarea alimentatiei.Regula de 4 zile in diversificarea alimentatiei bebelusului este un tip de "test" de verificare a posibilelor reactii alergice sau sensibilitati digestive pe care le poate manifesta copilul odata cu introducerea de alimente noi in meniu. Desi majoritatea parintilor se teme cel mai mult de reactiile alergice ale alimentelor solide introduse la inceputul diversificarii, specialistii avertizeaza ca exista si alte tipuri de probleme gastrointestinale pe care le poate manifesta bebelusul atunci cand degusta un aliment nou.Cum se aplica regula in alimentatia bebelusului?Regula de 4 zile trebuie aplicata inca de la primul aliment solid nou introdus in meniu. Are rolul de a testa gradul de toleranta pe care sistemul digestiv sau imunitar al copilului il are fata de textura si continutul nutritional al respectivului aliment.Iata un exemplu care explica foarte bine cum se aplica: daca primul aliment solid cu care incepi diversificarea alimentatiei bebelusului este marul, regula spune ca trebuie sa ii oferi exclusiv mar (ca aliment solid) timp de 4 zile, consecutiv, pentru a vedea exact cum reactioneaza organismul. Este foarte important sa nu se mai introduca niciun alt aliment solid nou in paralel cu acesta. In cazul in care introduci, in paralel cu marul, alt aliment nou, sa spunem para, nu vei mai sti de la care dintre aceste alimente ar putea aparea eventualele reactii alergice sau indigeste.Introducerea graduala, pe rand, a fiecarui aliment in parte, face mai usor procesul de observatie si selectia alimentelor bine tolerate de organismul copilului.De ce 4 zile?Majoritatea reactiilor alergice apare imediat dupa consumul unui aliment nou sau in cateva ore dupa aceea. Exista si situatii in care acestea isi pot face aparitia si in 2-3 zile. In plus, exista si alte reactii digestive care pot aparea in urma consumului unui aliment nou, cum sunt cele indigeste: crampe abdominale;balonare;varsaturi;diaree.(sursa:www.copilul.ro)