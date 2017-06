Regula 80/20, noul trend care-ţi face ordine în viaţă, dietă, carieră

Regula 80/20, noul trend care-ți face ordine în viață, dietă, carieră

Se vorbește tot mai des de regula 80/20. Este celebră în toată lumea prin prisma faptului că poate fi aplicată aproape în orice domeniu. Mai exact, poți aplica regula 80/20 când vine vorba de dieta pe care o ții, de banii pe care îi risipești și chiar și atunci când faci referire la exercițiile pe care le faci la sală.Potrivit avantaje.ro, regula 80/20 este cea care vorbește despre faptul că, în majoritatea cazurilor, 20% reprezintă esențialul, iar 80% sunt doar lucruri de context.Pentru ca lucrurile să funcționeze perfect, trebuie să ne concentrăm atenția către acele aspecte care chiar contează și să lăsăm de-o parte detaliile neimportante. Această regulă se mai numește și regula lui Pareto și asta pentru că ea a fost propusă de economistul italian Vilfredo Pareto.Când trebuie aplicată în relația de cuplu, regula 80/20 se concentrează în jurul ideii că persoana de lângă tine nu îți poate îndeplini dorințele chiar tot timpul. Fiecare dintre cei doi parteneri are dreptul ca 20% din timp să și-l acorde lui. Mai exact, în acest timp, fiecare partener se poate bucura de hobby-urile pe care le are și poate face activități care să îi bucure sufletul.În relațiile lungi, în care cei doi sunt obișnuiți să își petreacă majoritatea timpului împreună, această regulă contribuie la ideea de spațiu de care fiecare partener are nevoie pentru a se regăsi, potrivit independent.co.uk.Această regulă face ca încrederea în cuplu să fie mult mai mare, iar relațiile devin tot mai sudate și mai trainice. Ideea că fiecare are dreptul la un timp pe care îl poate petrece fără să dea socoteală celuilalt partener poate ajuta multe persoane care au ajuns într-un punct mort al relației. Cu toate astea, trebuie luată în calcul posibilitatea ca unul dintre parteneri să considere că și înșelatul ar putea intra în acel procent de 20%, lucru care este greșit și care ar duce la ruinarea și destrămarea relației de cuplu.