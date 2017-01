Regimul all inclusive, oferta de criză pentru turişti, în Eforie Sud

Regimul all inclusive, oferta de criză pentru turiști, în Eforie Sud

În stațiunea Eforie Sud, pe aleea de promenadă te întâmpină magazinele cu aer de bazar, de la shawormerii, gogoșerii și până la autoserviri și magazine cu suveniruri. Turiștii veniți aici nu sunt pretențioși, astfel că serviciile nu sunt dintre cele mai bune. Cu toate acestea, prețurile nu sunt cu mult diferite de stațiunile Mamaia sau Neptun. La ora prânzului, dar mai ales seara, toată lumea se plimbă pe faleză și se oprește la magazin, fast-food sau restaurant. Pe aleea de promenadă, cele mai multe mașinuțe și trenulețe unde se pot da copiii sunt părăsite și ruginite, micuții neavând un parc de distracții decent. Multe dintre magazine sunt învechite, de aceea turiștilor nu le rămâne decât să admire de pe faleză marea și plaja. Cum lipsesc cumpărătorii, agenții economici au venit cu oferte care să-i atragă pe turiști. Dacă-ți este foame și îți cumperi o shaworma mică, plătești opt lei, dar dacă îți cumperi una mare, pe care dai zece lei, primești o cola gratis. Oferta cu o cola gratis este la toate shawormeriile din stațiune. Prețuri de „criză” la porția de guvizi în Eforie Sud - 10 lei Agenții economici din Eforie Sud își atrag clienții cu prețuri mici. Meniul zilei în stațiune are prețuri modice: de la 10 lei la 12 lei, felul I și felul II, fără garnitură - piureul de cartofi costă 4 lei, iar cartofii țărănești îi cumperi în schimbul sumei de 5 lei. La câțiva metri mai încolo, la o autoservire, prețurile sunt ceva mai mici. O ciorbă de burtă costă 5,5 lei, cea de văcuță este 4,5 lei și cea de fasole 4 lei. Felul doi nu costă mai mult de 8,5 lei: cotlet de porc, piept de pui, frigărui, șnițel de pui sau ceafa de porc le cumperi, pe fiecare, în schimbul sumei de 7 lei, iar tochitura cu mămăliguță cu 8,5 lei. La soare, pe aleea de promenadă, stau gogoșile, plăcintele cu brânză și mere, sosurile și alte produse de patiserie. Turiștii se înghesuie să-și cumpere ceva dulce, fără să fie conștienți că un produs se alterează dacă stă 30 de minute în soare. Ca în orice stațiune de pe litoralul românesc, nelipsite sunt preparatele din pește: borșul de pește (3 lei), saramura de crap (15 lei), crap prăjit (15 lei), guvizi prăjiți (10 lei). Cazarea în stațiune pornește de la 40 de lei pe noapte În ceea ce privește cazarea, la un hotel de o stea, pentru închirierea unei camere duble, turiștii trebuie să scoată din buzunar, până la sfârșitul lunii, între 169 de lei și 249 de lei pe noapte, în tarif fiind incluse și micul dejun și taxa de stațiune. La hotelul de o stea din Eforie Sud, prețul este diferit, în funcție de ce perioadă a săptămânii dorești să vii la mare, o altă condiție fiind aceea de a te caza minim șase nopți. Prețul unei camere duble, la un hotel de două stele, până la 15 august, este cuprins între 100 de lei și 196 de lei, cu micul dejun inclus. Hotelurile din Eforie Sud oferă și pachetul all inclusive la un hotel de trei stele, prețul fiind de 320 de lei pe cameră. Un apartament la un hotel de trei stele din Eforie Sud cu pachetul all inclusive costă 380 de lei, iar cazarea la pensiune este de 92 de lei pe noapte. Pachetul all inclusive include mic dejun, prânz și cină - bufet suedez, produse de patiserie, înghețată numai între orele 15,00 - 17,00, open bar de la ora 08,00 și până la 22,00, cafea și ceai între orele 08,00 - 17,00. Particularii stau la intrarea din stațiune cu plăcuța pe care scrie „Cazare” sau cu cheile pe care le flutură în fața mașinilor care nu au număr de înmatriculare de Constanța. O cameră la particular poate fi negociată, prețul putând să coboare până la 40 de lei de cameră pe noapte.