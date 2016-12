Recompensele sunt bune în educarea copiilor

A educa frumos un copil este sarcina cea mai grea a unui părinte. Cu toții se întreabă cum îl pot „convinge“ pe cel mic să fie ascultător, să ia note mari și să fie organizat. Răspunsul îl reprezintă recompensele, spun psihologii. Însă nu orice fel de recompense și nu oferite oricum. Recompensa este foarte importantă pentru copii, a declarat dr. Cristina Gemănaru pentru „Cuget Liber”. Dar nu trebuie neapărat să fie materiale. Vremea încurajărilor, a vorbelor frumoase și a răsplăților mărunte nu a trecut și nici nu va trece vreodată. „Recompensă nu înseamnă neapărat ceva material. Recompensa morală este importantă și uităm, de multe ori, să ne recompensăm copiii cu o vorbă bună. Îi putem spune «Bravo, sunt mândră/mândru de tine!», «Ești cel mai puternic copil!», «Ești cel mai ascultător!». Preferăm în schimb să îi dăm o jucărie pe care oricum o strică în ziua următoare”, a afirmat psihologul. Sistemul de recompensare poate fi folosit de la cele mai mici vârste. „În primii ani de viață, omul acționează pe baza motivațiilor extrinseci: fac, pentru că primesc. Iar băiețelul de cinci ani știe că dacă pune jucăriile în cutia lor, la sfârșit mama va veni să-l recompenseze”, a exemplificat medicul. De altfel, omul acționează întreaga lui viață pentru o recompensă - învață pentru a avea o slujbă mai bună, muncește pentru a primi salariu etc. Diferența este că celor mici nu poți să le promiți răsplata peste o lună, la sfârșitul semestrului sau pentru vacanța de vară. „Adulții au capacitatea de a aștepta, dar copiii nu. Nu putem să-i spunem «Dacă iei note bune tot semestrul, pleci în vacanța de vară la munte». Nu o să funcționeze. A luat o notă bună astăzi, tot astăzi trebuie sărbătorit în casă”, a afirmat dr. Gemănaru. Așa nu! În schimb, nu trebuie să utilizați condiționarea negativă. „Este greșit să-i spunem unui copil «Dacă nu-ți faci curățenie în cameră, nu-ți mai cumpăr jocul video». Aceasta este o condiționare negativă. Iar copiii sunt foarte inteligenți, se vor gândi că dacă oricum părinții nu îi cumpără, ce rost va avea să mai mențină curățenia? De altfel, dacă cineva ne-ar spune nouă că nu am făcut diverse și nu o să primim prima, stima nostră de sine scade. Dar dacă apreciem acțiunile copilului, dacă îl felicităm și îi spunem că vom fi atenți și că, mai mult ca sigur, va primi o recompensă, faptele lui bune vor continua. Copilul este stimulat astfel”, a subliniat psihologul. Sfatul psihologului Părinții trebuie să încerce, în permanență, să scoată în evidență acțiunile bune ale copiilor. „Cel mai bun rezultat în educația copilului este ignorarea sau minimizarea faptelor negative și maximizarea și recompensarea celor pozitive. Este mult mai bine pentru educația optimă a unui copil să scoatem în evidență ori de câte ori face o faptă bună. Dar să ne ferim să-i spunem de foarte multe ori că a fost un copil obraznic, că a spart sau a stricat. Dacă i se spune de multe ori, cu siguranța va ajunge să se identifice cu un copil obraznic și va face și mai multe astfel de fapte”, a spus dr. Cristina Gemănaru.