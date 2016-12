Recomandarea săptămânii: 8 nopţi Costa Brava, Ibiza şi Valencia la puţin peste 300 de euro

Recomandarea săptămânii: 8 nopți Costa Brava, Ibiza și Valencia la puțin peste 300 de euro

Odată la câteva zile, agențiile de turism constănțene vin cu diverse pachete de vacanță mai mult decât atractive, atât ca destinație, cât și ca preț. Este suficient să spunem Costa Brava, Ibiza și Valencia, dar și prețul sejurului: undeva la puțin peste 300 de euro, cu tot cu taxa de aeroport, că deja mulți încep să viseze la o nouă vacanță. E drept, vorbim despre un sejur la început de noiembrie, însă până la urmă contează parcă mai puțin anotimpul, dacă ai persoana sau persoanele potrivite lângă tine.Așadar, cei care achiziționează o astfel de vacanță sunt cazați trei nopți la un hotel de trei stele din Costa Brava, cu demipensiune, trei nopți la Ibiza, tot la trei stele, într-un studio cu chicinetă, și două nopți la Valencia, la un hotel de patru stele.Primul hotel este amplasat la 700 de metri de plaja din Lloret de Mar, are piscine în aer liber și acoperite, o terasă cu cadă cu hidromasaj și o sală de jocuri cu masă de biliard.Hotelul din Ibiza are ca principal atu faptul că este la o distanță destul de mică de binecunoscuta plajă Bora Bora. Are teren de squash, dar și piscină în aer liber.Hotelul din Valencia este situat între centrul istoric al orașului Valencia și plajă, la 15 minute de mers pe jos de Orașul Artelor și Științei și la cel mult 30 de minute de mers pe jos de Catedrala Valencia și plaja Malvarrosa.