Reclamă Yves Saint Laurent interzisă pentru că simulează consumul de droguri - VIDEO

Ştire online publicată Joi, 03 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O reclamă TV pentru parfumul Belle D'Opium al casei de modă și parfumuri Yves Saint Laurent (YSL) a fost interzisă în Marea Britanie, deoarece simula consumul de droguri. Autoritatea care reglementează conținuturile publicitare din Marea Britanie, a interzis spotul TV al parfumului Belle D'Opium, reprezentanții instituției considerând că modelul din reclamă simulează consumul de droguri, relatează Mediafax. Protagonista reclamei apare dansând în ritmurile unei tobe, înainte să cadă pe podea, într-o poziție sexy. Sloganul reclamei este "I am your addiction, I am Belle D'Opium. The new fragrance by Yves Saint Laurant". Citeste mai departe...