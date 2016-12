Reciclezi şi primeşti premii, pe plaja Carribean Beach

Costinești

Reciclezi și primești premii, pe plaja Carribean Beach

Chiar și în vacanță, este foarte important să ținem cont de colectarea selectivă a deșeurilor. O astfel de lecție de ecologie are loc și vara aceasta, la Costinești, la sfârșitul acesta de săptămână, dar și în august, în cadrul „Recycling Fest 2011", ce are loc pe plaja Carribean Beach. ALUCRO organizează, pentru al treilea an consecutiv, acest eveniment care se dorește a fi unul de promovare și conștientizare asupra reciclării dozelor din aluminiu. Sub sloganul „Tu reciclezi, noi te premiem! Fiecare doză de aluminiu contează!”, toți turiștii sunt invitați la o „doză“ de ecologie, responsabilitate și distracție, în perioada 29 - 31 iulie și 5 - 7 august, pe plaja menționată mai sus, între orele 8.00 - 19.00. „Ca la fiecare ediție pe care am organizat-o, încercăm să abordăm turiștii aflați pe litoral în diferite maniere, pentru a le schimba mentalitățile și practicile legate de colectarea selectivă a dozelor din aluminiu și asumarea unui comportament civilizat față de mediul înconjurător și, nu în ultimul rând, față de semenii noștri“, au precizat reprezentanții Asociației Non Profit ALUCRO. Organizatorii spun că, pentru cele două week-end-uri, au pregătit concursuri și tombole pentru a-i răsplăti pe turiștii care, cel puțin în zilele cât sunt prezenți pe plajă, colectează selectiv dozele din aluminiu, în speranța că poate vor face acest lucru și în continuare.Așadar, cei care își petrec vacanța la Costinești sunt așteptați pe plaja Carribean Beach cu minimum 15 doze goale, iar în schimbul lor, pot primi bere sau suc, ori pot participa la o tombolă cu premii surpriză.