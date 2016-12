Reciclam, sa traiti!

Ştire online publicată Miercuri, 01 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ford se gandeste la mediu, dar in ziua de azi nu mai este nimic grozav in a face masini cu ceva mai multa responsabilitate decat ai prepara un sandwich. Se pare ca Focus, care se vrea a fi o masina globala, face un pas inainte in ceea ce priveste aspectul ecologic al unei masini, dincolo de filtre de particule si norme de poluare. Compacta americanilor va duce la un nou nivel conceptul de reciclabilitate. Inginerii de la Ford s-au gandit doar la cum poate fi refolosita masina dupa casare, ci si la ce se poate face cu materialele deja folosite, pentru ca masina sa fie mai prietenoasa cu patura de ozon. Citeste mai departe...