Rechinul american | VIDEO

Marţi, 11 Ianuarie 2011.

Evoluat in conceptul 6 Series Coupe, noul rechin din gama BMW este gata sa defileze arogant prin Miami, Cannes sau Dubai. Cu atat mai mult, cu cat germanii au ales sa faca o debarcare trimufala la etroit, direct cu opulentul Seria 6 Cabrio. Pentru ca toata lumea sa stie ca are de-a face cu o masina complet noua, decapotabila afiseaza la vedere o grila cromata mai stralucitoare ca oricand, lumini de zi cu LED-uri si jante de 18 inchi. Aici, o singura mentiune: 650i va merge pe jante de 19. Un plus de cool nu strica niciodata. Citeste mai departe...