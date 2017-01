Realitatea virtuală în medicina de recuperare

Ştire online publicată Luni, 02 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 24-25 septembrie 2007 se va desfășura la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București primul workshop internațional din România privind utilizarea realității virtuale și a tehnologiilor IT în medicina de recuperare. Evenimentul internațional interdisciplinar are ca obiectiv schimbul de rezultate științifice și de cercetare obținute la nivel mondial prin prezentarea de sisteme și tehnologii moderne în domeniul realității virtuale utilizate în medicina de recuperare. Acesta este un prilej pentru promovarea colaborării internaționale în domeniile medicinii, științei recuperării, tehnologiei, ingineriei și informaticii. Vor fi invitați să prezinte rezultate și cercetări dr. Grigore Burdea, profesor la Rutgers - The State University of New Jersey, USA (Human-Machine Interface LAB - www.caip.rutgers.edu/vrlab) și dr. Albert „Skip” Rizzo, profesor la University of Southern California, Los Angeles, USA (Rehabilitation Science at USC - www.usc.edu/projects/rehab). România participă din anul 2004 la proiectul European INTUITION (un consorțiu de 58 de universități și firme - www.intuition-eunetwork.org) privind realitatea virtuală, cu două universități: Universitatea „Transilvania” Brașov (director de proiect prof. dr. Doru Talabă) și Universitatea „Ovidius” Constanța (director de proiect conf. dr. Mircea Popovici).În perioada 24-25 septembrie 2007 se va desfășura la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București primul workshop internațional din România privind utilizarea realității virtuale și a tehnologiilor IT în medicina de recuperare. Evenimentul internațional interdisciplinar are ca obiectiv schimbul de rezultate științifice și de cercetare obținute la nivel mondial prin prezentarea de sisteme și tehnologii moderne în domeniul realității virtuale utilizate în medicina de recuperare. Acesta este un prilej pentru promovarea colaborării internaționale în domeniile medicinii, științei recuperării, tehnologiei, ingineriei și informaticii. Vor fi invitați să prezinte rezultate și cercetări dr. Grigore Burdea, profesor la Rutgers - The State University of New Jersey, USA (Human-Machine Interface LAB - www.caip.rutgers.edu/vrlab) și dr. Albert „Skip” Rizzo, profesor la University of Southern California, Los Angeles, USA (Rehabilitation Science at USC - www.usc.edu/projects/rehab). România participă din anul 2004 la proiectul European INTUITION (un consorțiu de 58 de universități și firme - www.intuition-eunetwork.org) privind realitatea virtuală, cu două universități: Universitatea „Transilvania” Brașov (director de proiect prof. dr. Doru Talabă) și Universitatea „Ovidius” Constanța (director de proiect conf. dr. Mircea Popovici).