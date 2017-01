Rapide pentru mofturosi

Ştire online publicată Marţi, 16 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Departe de a fi genul de masina de care te impiedici prin parcarile supermarket-urilor de provincie, Aston Martin Rapide putea sa ofere mai mult. Englezii au simtit asta, asa ca nu a fost decat o chestiune de timp pana cand nava lor amiral a primit o editie speciala, ce-i poate multumi pana si pe cei care tocmai se pregatesc sa renunte la patratosul lor Phantom. Nu te grabi sa cauti prea multe lucruri deosebite la exterior, pentru ca Aston Martin Rapide Luxe mizeaza pe cartea rasfatului din habitaclu. Doar grila exterioara, mai stralucitoare decat cea normala, si jantele de 20 de inchi, imbracate in pneuri Bridgestone Potenza tradeaza faptul ca avem de-a face cu o varianta speciala a uneia dintre cele mai deosebite masini de pe piata, deci nu ne asteptam ca cineva sa observe ceva suspect. Interiorul, insa, aduce bunatati si jucarii fara de care zilele astea nu mai ai niciun motiv sa emiti pretentii in segmentul superior de lux. Adica exact acolo unde Rapide vrea sa se impuna, in fata unora ca Maserati Quattroporte sau Porsche Panamera. Citeste mai departe...