Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, pentru prima dată în profit

Raiffeisen Banca pentru Locuințe, pentru prima dată în profit

Ştire online publicată Joi, 23 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Raiffeisen Banca pentru Locuințe (RBL) a încheiat semestrul I din 2009 cu un profit net de 4,5 milioane lei. Este prima perioadă pe care banca o încheie pe plus, de când a fost înființată. „Numărul de contracte încheiate s-a dublat. Este un factor important, care a dus la aceste rezultate”, a declarat Alexandru Ciobanu, președintele RBL. Banii vor fi cheltuiți pentru fuziunea cu HVB BpL, care va fi finalizată până la jumătatea anului 2010. RBL a mai anunțat că, până la 30 septembrie, nu va percepe comisioane de majorare pentru contractele de economisire – creditare, prin care clienții își pot majora suma contractată fără cheltuieli suplimentare. De asemenea, banca nu percepe nici comisioane de analiză a dosarelor pentru creditul locativ sau de rambursare anticipată. „Am avut în vedere dorința mai multor clienți de a nu folosi sumele economisite până în prezent, întrucât trecem printr-o perioadă de criză. Ei preferă să amâne cheltuielile pentru vremuri mai sigure, de aceea pot continua economisirea”, a mai spus președintele RBL. Banca are în portofoliu trei tipuri de credite (locativ, intermediar și anticipat). Pentru creditul Locativ, clienții trebuie să economisească minimum 18 luni, timp în care beneficiază de o dobândă de 3% pe an și de o primă de stat. Apoi, în etapa a doua, pot contracta un credit în lei, cu dobândă fixă de 6% pe an. Venituri cu care îți poți lua casă: r venituri obținute în străinătate r 75% din câștigurile din dividende r venituri din practicarea profesiilor independente (medicină, avocatură, notariat public, arhitectură, contabilitate) r venituri din drepturi de proprietate intelectuală r venituri din chirii și din pensii r se iau în calcul până la trei co-debitori, la analiza bonității creditului